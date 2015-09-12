Sığınmacı akını Münih'i zorluyor



Münih Belediyesi yetkilileri, binlerce sığınmacının nereye yerleştirileceği konusunda belirsizlik olduğunu açıkladı. Sığınmacıların diğer eyaletlere transferinin ise ağır şekilde ilerlediği bildirildi.

Bu arada Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Başbakan Angela Merkel'in sığınmacılara kapıları açma kararını savundu.

Bunun bir istisna olarak kalmasını isteyen Almanya İçişleri Bakanı, sığınmacı akınının yavaşlatılması ve Avrupa usülü çözümlerin bulunmasını istedi.

'Yönetilemez bir kriz durumuna doğru ilerliyoruz'

Merkel'in kararı, koalisyon ortağı Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin tepkisine yol açmıştı. Bavyera Eyaleti Başbakanı ve CSU lideri Horst Seehofer, “Bu bizi daha uzun süre meşgul edecek bir hataydı. Şişenin kapağını kapatma imkânı kalmadı” demişti.

Almanya'yı çok büyük problemlerin beklediğini belirten Seehofer, “Yavaş yavaş yönetilemez bir kriz durumuna doğru ilerliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Orban'ı davet etti

Milliyetçi popülist Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı partisinin toplantısına davet ettiğini belirten Seehofer kendisiyle “bir çözüm arayacağını” ifade etmişti. Seehofer, Schengen Anlaşması'nın korunması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini belirtmişti.

'Üstesinden gelinemeyecek bir soruna dönüşüyor'

CSU'nun bir başka lideri, Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Markus Söder de sığınmacı akınının arttığına işaret ederek Almanya'nın üstesinden gelemeyecek bir sorununa dönüşmeye başladığını söylemişti. Sığınmacıların toplum üzerinde kültürel etkileri de olacağını savunan Söder, "Almanya, bugünlerde bizim tahmin ettiğimizden daha köklü bir şekilde değişiyor" diye konuşmuştu.