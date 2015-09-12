T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacı akını Münih'i zorluyor

Ardı arkası kesilmeyen sığınmacı akını Münih'i kapasite sınırına getirdi. Kente bugün ulaşan sığınmacı sayısının 10 bini bulması bekleniyor.

12 Eylül 2015 23:47


Münih Belediyesi yetkilileri, binlerce sığınmacının nereye yerleştirileceği konusunda belirsizlik olduğunu açıkladı. Sığınmacıların diğer eyaletlere transferinin ise ağır şekilde ilerlediği bildirildi.

Bu arada Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Başbakan Angela Merkel'in sığınmacılara kapıları açma kararını savundu.

Bunun bir istisna olarak kalmasını isteyen Almanya İçişleri Bakanı, sığınmacı akınının yavaşlatılması ve Avrupa usülü çözümlerin bulunmasını istedi.

'Yönetilemez bir kriz durumuna doğru ilerliyoruz'

Merkel'in kararı, koalisyon ortağı Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin tepkisine yol açmıştı. Bavyera Eyaleti Başbakanı ve CSU lideri Horst Seehofer, “Bu bizi daha uzun süre meşgul edecek bir hataydı. Şişenin kapağını kapatma imkânı kalmadı” demişti.

Almanya'yı çok büyük problemlerin beklediğini belirten Seehofer, “Yavaş yavaş yönetilemez bir kriz durumuna doğru ilerliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Orban'ı davet etti

Milliyetçi popülist Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı partisinin toplantısına davet ettiğini belirten Seehofer kendisiyle “bir çözüm arayacağını” ifade etmişti. Seehofer, Schengen Anlaşması'nın korunması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini belirtmişti.

'Üstesinden gelinemeyecek bir soruna dönüşüyor'

CSU'nun bir başka lideri, Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Markus Söder de sığınmacı akınının arttığına işaret ederek Almanya'nın üstesinden gelemeyecek bir sorununa dönüşmeye başladığını söylemişti. Sığınmacıların toplum üzerinde kültürel etkileri de olacağını savunan Söder, "Almanya, bugünlerde bizim tahmin ettiğimizden daha köklü bir şekilde değişiyor" diye konuşmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ArdıMünihBelediyesiFederalBakanı ThomasMaizière Başbakan Angela MerkelAlmanyaBakanıAvrupaHrıstiyan Sosyal BirlikEyaleti BaşbakanıCSUHorst SeehoferSeehoferOrbanMacaristan Başbakanı Viktor OrbanSchengen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24