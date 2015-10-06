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Dünya
Deutsche Welle

'Sığınmacı akını 100 bin kişiye istihdam sağlayacak'

Sığınmacı krizinin Almanya'da birçok alanda yeni iş sahalarının açılmasına neden olduğu bildirildi.

06 Ekim 2015 12:18


Yüksek tirajlı "Bild" gazetesinin haberine göre, bu yıl içinde sayıları 1,5 milyona ulaşması beklenen sığınmacı sayısı eğitimden güvenliğe birçok alanda yeni kadroların açılması zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.

Gazeteye bilgi veren eğitimcilerin temsilcileri, bu yıl içinde en az 25 bin yeni öğretmen atanması gerektiğini söyledi.

Polis Sendikası sözcüleri, iç güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere 15 bin ek polisin görevlendirilmesi gerektiği görüşünü açıkladı.

Yerel Yönetimler Birliği temsilcileri 50 bin yeni sosyal hizmet görevlisi kadrosu açılmasını isterken, kamu kurumlarına ise 20 binden fazla yeni memur alınmasının gerekli olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı doğrulamadı

"Bild" gazetesinin dünkü nüshasında yer verilen bir haberde, Almanya'ya bu yıl gelecek sığınmacıların sayısı ile ilgili tahminlerin tekrar yukarı çekildiği, sığınmacı sayısının 1,5 milyona ulaşacağı bildirilmişti. İçişleri Bakanlığı, haberde açıklanan rakamları doğrulamadı.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Ağustos ayında daha önce 450 bin olarak açıklanan sığınmacı beklentisinin arttığını ve 800 bine yükseldiğini açıklamıştı. Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ise geçen ay beklentiyi 1 milyon olarak düzeltmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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