Sığınmacı, 22 saat boyunca kamyonun altında yolculuk yaptı

Avrupa'ya ulaşma hayaliyle her türlü zorluğa katlanan sığınmacılardan biri, kendini gizlice bir kamyonun altına deri kayışlarla koşumlayarak 22 saat boyunca kıpırdamadan yolculuk etti. Sığınmacı, diğer araçların fark etmesi üzerine hedefine ulaşamadan yakalandı.

Sputnik’in haberine göre, Afganistan'daki çatışmalardan kaçarak Avrupa'daki akrabalarına ulaşmak isteyen bir sığınmacı, Türkiye'den İspanya'ya yol alan bir yük kamyonunun altına Yunanistan'da mola verdiği sırada gizlice sızarak İtalya'ya kadar gelmeyi başardı. 1000 dolar ödediği insan kaçakçılarının kendisini deri bir koşumla kamyonun altına sabitlediğini ve bu şekilde yola çıkardığını söyleyen ismi açıklanmayan sığınmacı, İtalya'daki Napoli-Roma otoyolunda ilerlerken yoldaki diğer araçların onu fark etmesi ve kamyonun şöförlerine haber vermesi ile yakalandı. 400 kilometreyi bu şekilde ve kıpırdamadan giden sığınmacı, hedefinin İspanya ve Fransa'daki akrabalarından birinin yanına gitmek olduğunu söyledi.

Sky TG24 televizyonunun röportaj yaptığı sığınmacı, "Daha önce 6 ay boyunca Yunanistan'daki bir sığınmacı kampında kalmıştım. Ancak Afganistan'da çok daha tehlikeli şartların içinden geçtim" dedi. İtalya'daki bir sığınmacı kampına yerleştirilmeden önce hastaneye kaldırılan sığınmacı, eğer İtalya'da sığınma başvurusunda bulunmazsa 7 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekiyor.

2001 yılındaki ABD işgalinden bu yana Afganistan halkının yüzde 10'u sığınmacı olarak ülkesini terk etti. Suriye'deki savaş çıkmadan önce Afganlar dünyadaki en büyük mülteci kitlesini oluşturuyordu. Taliban'ın saldırıları nedeniyle de mağdur durumda olan Afganlar Avrupa ülkeleri tarafından yasal mülteci statüsü yerine 'ekonomik mülteci' statüsünde görülüyor. Bu sayede Avrupa ülkeleri diledikleri takdirde istedikleri Afgan vatandaşını sınır dışı edebiliyor.