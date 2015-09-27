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Sığınma evinden ailesinin yanına dönen kadın evde asılı bulundu

Ailesinin şiddetine maruz kaldığı için sığınma evine yerleştirilen Zeynep Kara'nın vücudunda morluklar bulunduğu iddia edildi

27 Eylül 2015 00:49

Erciş'te bir hafta önce sığınma evinden ayrılarak ailesinin yanına dönen Zeynep Kaya isimli genç kadın evde asılı bulundu. Vücudunda morluklar olduğu iddia edilen Kaya'nın cenazesinin otopsi yapılmadan defnedildiği belirtildi.

DİHA'nın haberine göre, Van'ın Erciş ilçesi Selmanağa Mahallesi'nde ailesinin şiddetine mazur kaldığı bilgisi üzerine 2 ay önce Van'da bulunan bir sığınma evine yerleştirilen ve bir hafta önce ailesinin yanına döndüğü belirtilen Zeynep Kaya (18) evde tavana asılan ipte ölü bulundu. İntihar ettiği savunulan Kaya'nın ailesinin talebi üzerine cenazesine otopsi yapılmadan toprağa verildiği belirtildi.

Kaya'nın MHP üyesi olduğu belirtilen amcası Abdulbari Kaya'nın savcı ile görüşerek, cenazeye otopsi yapılmasını istemediğini ilettiği ve bunun üzerine cenazenin otopsi yapılmadan toprağa verildiği iddia edilirken, ismini vermek istemeyen mahalle sakinlerinden bir Kaya'nın cansız bedeninde morluklar olduğunu, buna rağmen normal bir intiharmış gibi raporlandırıldığını öne sürdü.

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