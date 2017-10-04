Sığınma evinde yaşayan eşini öldüren koca adliyede

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da sığınma evinde yaşayan eşi 36 yaşındaki Naime Kaçakoğlu\'nu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü çıkışında tabanca ile öldüren aynı yaştaki Engin Kaçakoğlu ile onun babası Mehmet Kaçakoğlu ve ölen kadının kardeşi Emin Kayaoğlu, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Candaroğulları Mahallesi\'nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü önünde meydana geldi. Belediyede 9 ay geçici işçi statüsünde çalıştıktan sonra sözleşmesi sona eren Engin Kaçakoğlu, 6 aydır Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne ait sığınma evinde yaşayan 15 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Naime Kaçakoğlu\'nu, müdürlük çıkışında sığınma evine ait minibüse bindiği sırada tabanca ile sırtından vurarak öldürdü. Naime Kaçakoğlu\'na eşlik eden kurum görevlisi Dürdane Ç. de bacağından yaralandı.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMİŞ

Olayın ardından otomobille kaçan Engin Kaçakoğlu, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polisin soruşturmasında Kastamonu merkeze bağlı Karaş Köyü\'nde oturan Engin Kaçakoğlu\'na, eşine şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma cezası verildiği; buna rağmen eve gidip şiddete devam etmesi üzerine Naime Kaçakoğlu\'nun 6 ay önce Aile ve Politikalar Müdürlüğü\'ne başvurduğu ve jandarma eşliğinde sığınma evine yerleştirildiği belirlendi.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Polisin ulaştığı bilgiye göre Engin Kaçakoğlu, müdürlükte 15 yaşındaki oğullarıyla görüşen eşi Naime Kaçakoğlu\'nun yanına barışma teklifini iletmesi için kendi anne ve babasını da gönderdi. Ancak Naime Kaçakoğlu, kayınvalidesi ve kayınpederinin ilettiği eve dönme teklifini kabul etmedi. Kayınpeder Mehmet Kaçakoğlu, görüşme biter bitmez dışarıda bekleyen oğlu Engin Kaçakoğlu\'nu telefonla arayarak eşinin teklifi geri çevirdiği bilgisini verdi. Buna sinirlenen Engin Kaçakoğlu da müdürlükten çıkan eşini minibüse bindiği sırada arkasından ateş ederek öldürdü.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, Engin Kaçakoğlu ile birlikte barışma teklifini kabul etmediği bilgisini ona veren babası Mehmet Kaçakoğlu ve Engin Kaçakoğlu\'na kaçarken ateş eden Naime Kaçakoğlu\'nun kardeşi Emin Kayaoğlu\'nu gözaltına aldı. 3 kişi, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Kastamonu Adliyesi\'ne sevk edildi. Engin Kaçakoğlu, polis eşliğinde adliyeye götürülürken yüzünü montuyla kapattı.



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