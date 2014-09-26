Sığınma başvurularında rekor artış



Merkezi Cenevre'de bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yılın başından haziran ayına kadar 330 bin 700 kişinin endüstri ülkelerine sığınma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yılın ilk altı ayında kaydedilen rakamın bir önceki yıla oranla rekor bir artış olduğunu belirten BM yetkilileri, en çok başvuru yapılan ülkeler arasında Almanya, Fransa, İsveç ve Türkiye'nin bulunduğunu dile getirdi.

Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 24 artış tespit edildiğine işaret eden yetkililer, artışın devam etmesi halinde 2014 yılındaki sığınma başvurularının, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşacağına dikkat çekti.

En çok başvuru Suriye'den

Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya - Pasifik bölgesinin bir bölümünde yer alan 44 ülkeden gelen verileri inceleyen BM, iç savaşın devam ettiği Suriye'den 48 bin 400, Irak'tan ise 21 bin 300 kişinin başvurduğu bilgisini verdi.

Bu yılın sonuna dek başvuruların 700 bine çıkabileceği uyarısında bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, ülkeleri yardıma hazır olmaları konusunda uyararak "Çatışmaların büyüdüğü bir dönemde yaşıyoruz. Dünya genelindeki insani sistem, büyük güçlüklerle karşı karşıya" dedi.

Guterres, "Uluslararası toplum halklarını önümüzdeki aylarda kaçmak zorunda kalacak ve yardıma muhtaç insanların gelişi konusunda hazırlamalı" diye sözlerini sürdürdü.