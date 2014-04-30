T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sığınma başvuruları zorlaştırılıyor

Alman hükümeti Sırbistan, Makedonya ve Bosna Hersek’ten gelen sığınma başvurularını zorlaştırmayı planlıyor. Mültecilere yardım örgütleri ise hazırlanan yasa tasarısına tepkili.

30 Nisan 2014 21:46


Sırbistan, Makedonya ve Bosna Hersek’ten gelen mülteci adaylarının son yıllarda artış göstermesi nedeniyle Berlin harekete geçti. Hazırlanan yeni yasa tasarısında bu üç ülke ‘güvenli ülke’ statüsüne alınarak bu ülkelerden gelen mülteci adaylarının başvuru koşulları zorlaştırılıyor.

Mülteci başvurularında prosedürü kısaltan tasarıya göre, Alman makamları bu ülkelerden gelen başvuruları daha kolay bir şekilde geri çevirebilecek. Söz konusu ülkeler ‘güvenli ülke’ statüsünde değerlendirilerek bürokratik sürecin hızlandırılması, gerekçeleri uygun olmayanların da hızla ülkelerine geri gönderilmesi ya da hiç Almanya’ya gelmemeleri amaçlanıyor.

Alman hükümeti, bu ülkelerde işkence, siyasi soruşturma, sistematik şiddet, insanlık dışı ya da kötü muamele gibi sorunlar yaşanmadığına dikkat çekti.

Tasarının akılcı bir plan olduğunu söyleyen Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, rakamların böyle bir çözümü haklı çıkardığını dile getirdi ve bu ülkelerden gelen mülteci başvurularını azaltmak istediklerini vurguladı.

Başvurular arttı

Almanya’ya bu üç Balkan ülkesinden gelen sığınma başvuruları, vize zorunluluğunun kaldırılmasının ardından son yıllarda artış göstermişti.

Resmi kurumlarının verdiği bilgilere göre, sadece 2014 yılının ilk çeyreğinde Almanya’ya yapılan sığınma başvurularının üçte biri Sırbistan, Makedonya ve Bosna Hersek’ten. Başvurusu kabul edilenlerin oranı ise yüzde 1’in altında.

Ancak hazırlanan yasal düzenlemeye kuşkuyla yaklaşan mültecilere yardım örgütü Pro Asyl, tasarının adaletsiz ve yasal açıdan da sorunlu olduğunu savundu.

Yardım örgütleri tepkili

Pro Asyl'ün sorumlularından Günter Burkhardt, bu üç ülkenin ‘güvenli' olarak nitelendirilmesinin sorumsuz bir tutum olduğunu belirterek Bosna Hersek, Sırbistan ve Makedonya'da insan haklarının ihlal edildiğine ilişkin çok sayıda uluslararası rapor bulunduğuna dikkat çekti. Burkhardt özellikle de Romanlara karşı duyulan nefretin en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi ve Sol Parti de yasa tasarısını eleştirerek bu ülkelerde yaşayan Romanların durumuna işaret ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanSırbistan MakedonyaBosna HersekMakedonyaBerlinAlmanyaBakanı ThomasMaiziereBalkanPro AsylAsylGünter BurkhardtBosna Hersek SırbistanRomanlaraYeşiller PartisiSol PartiRomanlarınDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24