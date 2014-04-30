Sığınma başvuruları zorlaştırılıyor



Sırbistan, Makedonya ve Bosna Hersek’ten gelen mülteci adaylarının son yıllarda artış göstermesi nedeniyle Berlin harekete geçti. Hazırlanan yeni yasa tasarısında bu üç ülke ‘güvenli ülke’ statüsüne alınarak bu ülkelerden gelen mülteci adaylarının başvuru koşulları zorlaştırılıyor.

Mülteci başvurularında prosedürü kısaltan tasarıya göre, Alman makamları bu ülkelerden gelen başvuruları daha kolay bir şekilde geri çevirebilecek. Söz konusu ülkeler ‘güvenli ülke’ statüsünde değerlendirilerek bürokratik sürecin hızlandırılması, gerekçeleri uygun olmayanların da hızla ülkelerine geri gönderilmesi ya da hiç Almanya’ya gelmemeleri amaçlanıyor.

Alman hükümeti, bu ülkelerde işkence, siyasi soruşturma, sistematik şiddet, insanlık dışı ya da kötü muamele gibi sorunlar yaşanmadığına dikkat çekti.

Tasarının akılcı bir plan olduğunu söyleyen Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, rakamların böyle bir çözümü haklı çıkardığını dile getirdi ve bu ülkelerden gelen mülteci başvurularını azaltmak istediklerini vurguladı.

Başvurular arttı

Almanya’ya bu üç Balkan ülkesinden gelen sığınma başvuruları, vize zorunluluğunun kaldırılmasının ardından son yıllarda artış göstermişti.

Resmi kurumlarının verdiği bilgilere göre, sadece 2014 yılının ilk çeyreğinde Almanya’ya yapılan sığınma başvurularının üçte biri Sırbistan, Makedonya ve Bosna Hersek’ten. Başvurusu kabul edilenlerin oranı ise yüzde 1’in altında.

Ancak hazırlanan yasal düzenlemeye kuşkuyla yaklaşan mültecilere yardım örgütü Pro Asyl, tasarının adaletsiz ve yasal açıdan da sorunlu olduğunu savundu.

Yardım örgütleri tepkili

Pro Asyl'ün sorumlularından Günter Burkhardt, bu üç ülkenin ‘güvenli' olarak nitelendirilmesinin sorumsuz bir tutum olduğunu belirterek Bosna Hersek, Sırbistan ve Makedonya'da insan haklarının ihlal edildiğine ilişkin çok sayıda uluslararası rapor bulunduğuna dikkat çekti. Burkhardt özellikle de Romanlara karşı duyulan nefretin en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi ve Sol Parti de yasa tasarısını eleştirerek bu ülkelerde yaşayan Romanların durumuna işaret ediyor.