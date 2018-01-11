T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sığındığı caminin deposunda ölü bulundu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da kimsesiz ve evsiz olan Ahmet Turgut (60), soğuk havada, sığındığı cami avlusundaki malzeme deposunda ölü bulundu

11 Ocak 2018 22:25

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da kimsesiz ve evsiz olan Ahmet Turgut (60), soğuk havada, sığındığı cami avlusundaki malzeme deposunda ölü bulundu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimsesiz ve evsiz olduğu belirtilen Ahmet Turgut, havalar soğuyunca bir hafta önce Zafer Camii\'nin avlusundaki malzeme deposuna yerleşti. İki gündür kendisinden haber alamayan cami cemaati, depoyu kontrol ettiklerinde Ahmet Turgut\'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde KOAH hastası olduğu belirlenen Ahmet Turgut\'un öldüğü saptandı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Turgut\'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHABURSATurgutOlayOsmangaziMahallesiKimsesizAhmet TurguthavalarZafer CamiiAhmet TurgutKOAHAdli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24