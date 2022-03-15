Sığınaklara yönlendiriyor, bombalara karşı uyarıyor; Kiev'in toplu taşıma uygulaması hayat kurtarıcı oldu

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları öncesi başkent Kiev’in toplu taşıma uygulaması olan Kiev Dijital, abluka altındaki şehirde hayat kurtaran bir işlev üstlendi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kiev’in resmi toplu taşıma uygulaması olan Kiev Dijital, kullanıcıları hava saldırılarına karşı uyarmaya ve en yakın sığınaklara yönlendirmeye başladı.

Kiev Belediye Başkanı Yardımcısı Petro Olenych, Ukrayna’nın Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı’nın da yardımıyla uygulamanın işlevinin 24 saat içinde değiştirildiğini açıkladı.

Uygulamanın şu an 1.5 milyon kullanıcısı olduğu biliniyor.

Kiev’de savaş öncesi metro hizmetlerinin günde yaklaşık 1 milyon insan tarafından kullanıldığı, şimdi ise 15 bin Kievli için sığınak olduğu belirtildi.

Rusya’nın hava saldırıları yoğunlaşırken bugün Kiev’de 35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi.