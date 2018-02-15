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Sigarayla bindiği otomobilindeki mutfak tüpü patladı, ağır yaralandı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Emre Yalova (27), elinde sigarayla bindiği otomobilindeki mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralandı

15 Şubat 2018 14:18

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Emre Yalova (27), elinde sigarayla bindiği otomobilindeki mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Yenimahalle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Çiftlik Kavşağı\'nda meydana geldi. Emre Yalova (27) sabah saatlerinde, işe gitmek için kendisine ait 06 AU 2364 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada, değiştirmeye götürmek için arka koltuğa bıraktığı mutfak tüpünden sızan gaz, Yalova\'nın elindeki sigaranın ateşiyle temas etti. Tüp, büyük bir gürültüyle patladı, Emre Yalova yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü.
Patlamanın ardından aracın yanına koşan bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları Emre Yalova\'yı bölgeden uzaklaştırıp, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Emre Yalova olay yerine çağırılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırarak tedaviye alındı. Yalova\'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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