Sigarayı bırakmaya hazır olun!

T24

Türkiye'de bugüne kadar ilaçtan 230 bin kişi faydalandı. Sağlık bakanlığı 150 bin kişinin sigarayı bıraktığını tespit etti.Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bakanlar kurulu kararı ile bir kez daha 250 bin adet ilaç dağıtmaya hazırlandıklarını söyledi.Kapalı alanlardaki sigara yasağının başlaması ile 2 milyon kişinin sigarayı bıraktığı, sigara kullanan kişi oranının yüzde 33'den yüzde 27'ye gerilediği de ortaya çıktı. Tüketilen sigara miktarı ise yüzde 15 azaldı.