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Sigarayı bırakmaya hazır olun!

Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz dağıttığı sigarayı bıraktırma ilacı işe yaramış görünüyor. 250 bin ilaç dağıtıldı...

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz dağıttığı sigarayı bıraktırma ilacı işe yaramış görünüyor. 250 bin ilaç dağıtıldı, bugüne kadar 150 bin kişi bu alışkanlığından vazgeçti. 

Türkiye'de bugüne kadar ilaçtan 230 bin kişi faydalandı. Sağlık bakanlığı 150 bin kişinin sigarayı bıraktığını tespit etti.  



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bakanlar kurulu kararı ile bir kez daha 250 bin adet ilaç dağıtmaya hazırlandıklarını söyledi. 

Kapalı alanlardaki sigara yasağının başlaması ile 2 milyon kişinin sigarayı bıraktığı, sigara kullanan kişi oranının yüzde 33'den yüzde 27'ye gerilediği de ortaya çıktı. Tüketilen sigara miktarı ise yüzde 15 azaldı.


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