Sigarayı bırakmak için hapse girdi

ABD’de bir kadının sigarayı bırakmak için hapse girdiği, cezayı alabilmek için ise şerif yardımcısına saldırdığı ortaya çıktı.

Etta Me Lopez, Sacramento şehir hapishanesinin önünde beklemeye başladı. Lopez, saatlerce bekleyişinin ardında binadan çıkan ilk şerif yardımcısına saldırdı. İlk olarak şerif yardımcısı Matt Campoy’u tokatlayan Lopez, daha sonra kolundan vurmaya başladı.

NBC News sitesinin haberine göre Lopez, kamu görevlisine saldırmaktan 63 gün hapis cezasına çarptırıldı. 31 yaşındaki kadın, karara itirazda bulunmadı.



Şerif yardımsıcı Campoy, Lopez'in saldırıyı sigarayı bırakmak için yaptığını söyledi. Campoy, “Lopez sigarayı bırakmak için tek çaresinin hapse girmek olduğunu düşünüyordu. Hapishanelerde tütün kullanımına izin verilmiyor” dedi.