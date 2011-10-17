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Ekonomi

Sigaraya zam İSTANBUL (A.A)

17 Ekim 2011 04:04

-Sigaraya zam İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 -  Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret  AŞ (Philsa), sigaraya yüzde 28 ile yüzde 44 oranları arasında zam yaptı.  Philsa'dan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla sigaraya uygulanan nispi vergi oranının yüzde 63'den yüzde 69'a çıkarıldığı ve böylece Özel Tüketim ve Katma Değer Vergileri toplamının sigara perakende satış fiyatının yüzde 84,25'ine ulaştığı belirtildi.  Maliyete doğrudan yansıyan bu durumun ürünlerin fiyatını yeniden belirlenmesini zorunlu kıldığı ifade edilen açıklamada, vergi artışını fiyata kısmen yansıtma kararı alındığı kaydedildi. Açıklamada, bugünden itibaren ürünlerin perakende satış fiyatlarının yüzde 28 ila 44 oranları arasında artırıldığı bildirildi.  Buna göre sigara markaları ile eski ve yeni fiyatları şöyle: /* Ürün                  Eski fiyat (TL)       Yeni fiyat (TL) ---------------       ---------------      ---------------- Marlboro Uzun              7,00                9,00 Marlboro Kısa              7,00                9,00 Parliament Reserve         7,50                9,50 Parliament Slims           7,50                9,50 Parliament Uzun            7,25                9,25 Parliament Kısa            7,25                9,25 Muratti Kısa               5,50                7,50 Chesterfield Kısa          6,00                8,00 L&M Uzun                   4,50                6,50 L&M Kısa                   4,50                6,50 Lark Uzun/Kısa             4,50                6,50 Lark Blue Uzun/Kısa        4,50                6,50 Lark Slims                 4,50                6,50 Bond Srtreet Uzun/Kısa     4,50                6,50 */

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