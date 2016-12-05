Sigaraya zam geldi; işte yeni fiyatlar

Alkollü içkiler ile tütün ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV), gelen zam sonrası yeni sigara fiyatları belli oldu.



Resmi gazetede yayımlanan karara göre, alkollü içkilerin ÖTV'si yüzde 10, tütün ürünlerinin ÖTV'si de yüzde 27,5 oranında artırıldı. Zamlı sigara fiyatları, 5 aralık 2016'dan (bugün), itibaren geçerli olacak.

Paket başına 1 lira zam

Sigara üreticileri paket başına 1'er lira zam yaptı. Yeni zamlı satışlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre; 9 TL'lik sigara 10 TL'ye, 10 TL'lik sigaralar da 11 TL'ye yükseldi.

9.5 lira olan bazı sigaralara ise 50 kuruşluk bir zam yapılarak 10 liraya çıkarıldı.