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Ekonomi

Sigaraya zam geldi

14 Nisan 2009 03:00

Imperial Tobacco, Manisa Fabrikası’nda üretilen Davidoff, Davidoff Slims, West, Bianca, Polo ve Klasik sigaralarının perakende satış fiyatlarına yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

Buna göre Imperial Tobacco’nun premium segmentteki markası Davidoff ve Davidoff Slims’in fiyatları 5,25 TL’ye, grubun uluslararası stratejik markası West’in fiyatı 3,00 TL’ye, slim markalarından Bianca’nın fiyatı 3,75 TL’ye, Polo’nun fiyatı 3,00 TL’ye, ekonomik segmentteki marka Klasik’in fiyatı ise 2,75 TL'ye yükseldi.

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