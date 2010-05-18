Sigaraya yeni zam!

T24- Hükümetin krizden olumsuz etkilenen bütçe gelirlerini yükseltmek için yılın hemen başında benzin ve tütün başta olmak üzere Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yaptığı artış ilk 4 ayda bekleneni vermedi. Ekonominin önümüzdeki aylarda daha hızlı büyümesi halinde Maliye herhangi bir vergi artışına ihtiyaç duymadan hedeflerine ulaşabilecek. Ancak, büyümenin ilk 4 aydaki seviyeyi aşmaması halinde hedef için ilave vergi geliri kaçınılmaz olacak.



ÖTV GELİRİNDE AÇIK



Bugün gazetesinin haberine göre, maliye, bütçenin ilk 4 aylık uygulama döneminde, benzin ve motorine yapılan vergi artışı sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 daha fazla ÖTV topladı. Ancak elde edilen bu vergi, yıl sonu için öngörülen 54,6 milyarlık ÖTV hedefine ulaşmayı zorlaştırıyor. 4 ayda ulaşılan performansın aynı düzeyde yıl sonuna kadar devam etmesi halinde ÖTV geliri yaklaşık 48 milyar lirada kalacak ve 3,5 milyar liralık ilave vergi gelirine ihtiyaç duyulacak. Petrol ve petrol ürünlerinin ÖTV’sine yıl başında yapılan zam sayesinde petrolde ÖTV geliri hedefi 2010 için 30,6 milyar liraya çıkarıldı. Geçen yıl kriz nedeniyle bu kalemden 25,5 milyar lira ÖTV toplanabilmişti. Ocakta başlayan zamların ardından geçen 4 ayda benzin, motorin ve LPG’den elde edilen ÖTV geliri 8.9 milyar lira oldu. Benzer performansın yıl sonuna kadar devam etmesi halinde vergi geliri 27 milyar lira sınırında kalacak. Dolayısıyla Maliye’nin hedefe ulaşabilmesi için gelecek aylarda akaryakıt ürünlerinde 3,5 milyar lira ilave vergi gelirine ihtiyaç duyacak.



SİGARAYA YENİ ZAM



Yüksek oranlı yılbaşı zamlarına rağmen sigaradan elde edilen vergi geliri de beklentinin altında kaldı. İlk 4 ayda sigaranın ÖTV’sinden gelen 4,2 milyar liralık gelir, 16,4 milyarlık yıl sonu hedefin 4 milyar lira altında kalınacağını işaret ediyor ki, bu da önümüzdeki dönemde sigaraya yeni zamların gelebileceğini ifade ediyor.