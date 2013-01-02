Sigaraya ilk zammı Philip Morris yaptı

Vergi oranlarındaki artıştan sonra sigara fiyatlarına beklenen zam geldi. Philsa ürünlerinde 1 lira artış yaptığını açıkladı.

Philsa'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bakanlar Kurulu’nun 1 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile sigaraya uygulanan nispi vergi oranı yüzde 65’ten yüzde 65,25’e, asgari maktu vergi miktarı paket başına 2,90 TL’den 3,15 TL’ye çıkartılmış ve ayrıca paket başına 0,09 TL’lik bir maktu vergi uygulaması yürürlüğe girmiştir. Vergi oranlarındaki bu değişikliklere bağlı olarak maliyetlerimize doğrudan yansıyan bu durum karşısında ürünlerimizin fiyatlarının yeniden belirlenmesi zorunlu hale gelmiştir. 2 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli fiyat listesi aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır."

Buna göre Philsa'nın en pahalı sigarası 8TL'den 9TL'ye, en düşük fiyatlı sigarasıda 5 TL'den 6 TL'ye yükseldi.