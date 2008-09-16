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Ekonomi

Sigaraya elektronik takip geliyor

Kaçak ve sahte sigarayla mücadele çerçevesinde, yeni yılda sigara paketleri üzerindeki bandroller yenilenecek, sigaraya elektronik takip gelecek.

16 Eylül 2008 03:00

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Kazım Çalışkan yaptığı açıklamada, sigara paketi bandrollerinin 2009 yılında, vatandaşın sahteciliği kolayca ayırt edebileceği şekilde yeniden düzenleneceğini bildirdi.

Bu çerçevede, bandrol üzerindeki renklerin artırılacağını kaydeden Çalışkan, ''Yeni bandroller çok daha belirgin şekilde renk değiştirme özelliğine sahip olacak. Bu şekilde sigara içenler de, bandrolün gerçek olup olmadığını kolaylıkla test edebilecek'' dedi.

Bandrol mürekkeplerinin türlerine göre farklı farklı özellikleri bulunduğunu ifade eden TAPDK Başkanı, "Bandroller 2009 yılında yenilenecek. 2009 yılında kullanılacak olan bandrol, dışarıdan tüketicinin çok rahatlıkla görebileceği, gerçek ya da sahteciliği çok rahatlıkla ayırabileceği nitelikte olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) logosu üzerindeki mürekkebin renk değiştirme özelliğinden tüketici, bandrolün gerçek olup olmadığını kolaylıkla test edebilecek" dedi.

Halen sahte ve kaçak sigaraların yapılan denetimlerle ortaya çıkarılabildiğine dikkat çeken Çalışkan, yeni bandrollerle birlikte tüketici otokontrolünün de devreye gireceğini söyledi.

TAPDK, 2009'da sigarada elektronik takip sistemini de hayata geçirecek. Elektronik Ürün Takip Sistemi olarak adlandırılan sistemin oluşturulmasına dönük çalışmalar devam ederken, yeni sistem, elektronik takip, el bilgisayarları ve el terminalleri kanalıyla yapılacak.

Bandrol uygulamasının bir ileri adımı olacak elektronik takip ile sadece üreticiler değil, dağıtıcılar ve bayiler de bu ağın içinde yer alacak.

Yeni sistemde, bilgiler TAPDK'da toplanacağından, istenildiği zaman, istenilen yerlerdeki risk oluşturan noktalara yönelme ve denetimlerin bu noktalara yoğunlaştırılabilme imkanı sağlanacak.

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