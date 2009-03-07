Sigaraya bir zam da BAT'dan

PhilSA'nın ardından BAT Türkiye de sigara ürünlerine zam yaptı.



BAT Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, üretim maliyetlerinde görülen artış sebebiyle, sigara ürünlerinde 9 Mart Pazartesi gününden geçerli olmak üzere fiyat artışına gidileceği belirtildi.



BAT Türkiye ürünlerine uygulanacak yeni perakende satış fiyatları şöyle:



ÜRÜN ESKİ (YTL) YENİ (TL)



Vogue 5,50 6,00

Kent 4,80 5,00

Kent Black / Titanium 5,00 5,25

Pall Mall Silver / Black 3,40 3,60

Pall Mall Kısa 3,00 3,25

Pall Mall Superslims 3,50 3,75

Viceroy Kısa / Uzun 2,75 3,00

Tekel 2000 Uzun 4,25 4,50

Tekel 2000 Kısa 4,00 4,10

Tekel 2000 Mavi Kısa 2,75 3,00

Tekel 2001 Uzun 3,10 3,30

Tekel 2001 Kısa 3,00 3,20

Tekel 2001 Kısa Yum. 2,50 2,75

Samsun 216 Kısa Kutu 2,75 3,00

Samsun 216 Kısa Yum. 2,50 2,75

Samsun / Maltepe Uzun 2,35 2,65

Samsun / Maltepe Kısa 2,30 2,60

Bahar 2,35 2,65

Meltem / Y.Harman 2,60 2,90