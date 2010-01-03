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Ekonomi

Sigaraya beklenen zam geldi

Resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı sonrası, sigara üreticisi Philip Morris'ten de zam açıklaması geldi.

03 Ocak 2010 02:00

T24 - Bakanlar Kurulu'nun 31 Aralık 2009 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kararıyla sigaraya uygulanan yüzde 30'luk vergi arttırımı sonrası sigara üreticisi Philp Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş'den yapılan zam açıklamasında yüzde 15'ten başlayan ranlarda zam yapıldığı ifade edildi.

Sigara üreticisi Philp Moris Sabancı'dan yapılan resmi açıklamada zammın gerekçesi şöyle belirtildi:

"Bakanlar Kurulu’nun, Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2009 tarihli sayısında yayınlanan kararı ile sigaraya uygulanan vergi yüzde 30’un üzerinde bir oranla arttırılmıştır. Maliyetlerimize doğrudan yansıyan bu durum karşısında ürünlerimizin fiyatlarının yeniden belirlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, Philsa, Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İzmir Torbalı tesislerinde üretilen ürünlerimizin perakende satış fiyatlarında, 4 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15’lerden başlayan oranlarda artış yapılmıştır. "

ÜRÜN                              ESKİ FİYAT (TL)     YENİ FİYAT (TL)

Marlboro Uzun                         5.75                       7.00
Marlboro Kısa                          5.50                       7.00
Parliament Reserve               6.50                       7.50
Parliament Uzun Kutu            6.00                       7.50
Parliament Super Slims        6.00                       7.50
Parliament Uzun Paket          5.75                       7.25
Parliament Kısa Kutu             5.75                       7.25
Muratti                                        4.30                       4.50
Chesterfield                             4.50                       6.00
L&M Uzun Paket                      4.25                       5.25
L&M Slims                                4.25                       5.25
L&M Kısa Kutu                         4.00                       5.25
L&M Mark Kısa Kutu               3.75                       5.25
Lark Uzun Paket                      3.50                       4.50
Lark Kısa Kutu                         3.50                       4.50
Lark Blue                                  3.50                       4.50
Lark Slims                                3.50                       4.50
Bond Street Uzun Paket         3.50                       4.50
Bond Street Kısa Kutu            3.50                       4.50
Lider Uzun Paket                     3.25                       4.25
Lider Kısa Kutu                        3.25                       4.25

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