-SİGARAYA 31, SAĞLIĞA 14 LİRA HARCANIYOR ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ülkede kişi başına aylık ortalama eğitim ve sağlık harcaması sadece 28 lirada kalıyor. TÜİK'in 2009 Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri kapsamında, ''eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcamaları'' da belirlendi. A.A muhabirinin verilerden yaptığı derlemeye göre, 2009 yılı için Türkiye'de fert başına aylık ortalama harcama, 759 lira oldu. Söz konusu tutar, 2008 yılında 719 lira düzeyindeydi. Harcamaların oransal dağılımı, önceki yıla göre belirgin bir farklılık göstermedi. En yüksek harcama kalemini, 2008'de de olduğu gibi konut ve kira oluşturdu. Kişi başına yapılan harcama, ortalama 214 lirayı buldu. Bunu, 175 lirayla gıda ve alkolsüz içecekler, 103 lirayla ulaştırma izledi. Eğitim için ayrılan payın 14 lira olması dikkati çekti. Eğitim, sağlık ile birlikte en düşük harcama kalemlerini oluşturdu. Bu kalemlere harcanan tutar, 2008 yılı ile aynı kaldı. Sigara, tütün ve alkollü içecekler için fert başına aylık ortalama harcanan tutar 31 lira, otel, lokanta ve pastaneler için 39 lira, kültür ve eğlence için 20 lira, haberleşme için de 32 lira oldu. Bu harcamalarda, 2008 yılına göre artışlar gözlendi. Söz konusu kalemlerde kişi başına aylık ortalama harcama 2008'de sırasıyla 28 lira, 31 lira, 18 lira ve 31 lira olarak gerçekleşmişti. -TABLO- Harcama gruplarına göre eşdeğer fert başına ortalama aylık tüketim harcamasının dağılımı şöyle: /* Harcama türleri Eşdeğer Fert Başına Aylık . Ortalama Harcama (TL) . 2008 2009 ------------------------------ -------- -------- Toplam 719 759 Gıda ve alkolsüz içecekler 163 175 Alkollü içecekler,sigara,tütün 28 31 Giyim ve ayakkabı 39 38 Konut ve kira 209 214 Mobilya,ev aletleri,bakım hizm. 42 47 Sağlık 14 14 Ulaştırma 101 103 Haberleşme 31 32 Kültür, eğlence 18 20 Eğitim hizmetleri 14 14 Lokanta ve oteller 31 39 Çeşitli mal ve hizmetler 29 31 */