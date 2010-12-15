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Ekonomi

SİGARAYA 31, SAĞLIĞA 14 LİRA HARCANIYOR ANKARA (A.A)

15 Aralık 2010 13:43

-SİGARAYA 31, SAĞLIĞA 14 LİRA HARCANIYOR ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ülkede kişi başına aylık ortalama eğitim ve sağlık harcaması sadece 28 lirada kalıyor.  TÜİK'in 2009 Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri kapsamında, ''eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcamaları'' da belirlendi. A.A muhabirinin verilerden yaptığı derlemeye göre, 2009 yılı için Türkiye'de fert başına aylık ortalama harcama, 759 lira oldu. Söz konusu tutar, 2008 yılında 719 lira düzeyindeydi. Harcamaların oransal dağılımı, önceki yıla göre belirgin bir farklılık göstermedi. En yüksek harcama kalemini, 2008'de de olduğu gibi konut ve kira oluşturdu. Kişi başına yapılan harcama, ortalama 214 lirayı buldu. Bunu, 175 lirayla gıda ve alkolsüz içecekler, 103 lirayla ulaştırma izledi. Eğitim için ayrılan payın 14 lira olması dikkati çekti. Eğitim, sağlık ile birlikte en düşük harcama kalemlerini oluşturdu. Bu kalemlere harcanan tutar, 2008 yılı ile aynı kaldı.  Sigara, tütün ve alkollü içecekler için fert başına aylık ortalama harcanan tutar 31 lira, otel, lokanta ve pastaneler için 39 lira, kültür ve eğlence için 20 lira, haberleşme için de 32 lira oldu.  Bu harcamalarda, 2008 yılına göre artışlar gözlendi. Söz konusu kalemlerde kişi başına aylık ortalama harcama 2008'de sırasıyla 28 lira, 31 lira, 18 lira ve 31 lira olarak gerçekleşmişti. -TABLO- Harcama gruplarına göre eşdeğer fert başına ortalama aylık tüketim harcamasının dağılımı şöyle: /* Harcama türleri                   Eşdeğer Fert Başına Aylık      .                                  Ortalama Harcama (TL) .                                     2008        2009                                        ------------------------------     --------     --------    Toplam                                719          759         Gıda ve alkolsüz içecekler            163          175                Alkollü içecekler,sigara,tütün         28           31 Giyim ve ayakkabı                      39           38 Konut ve kira                         209          214  Mobilya,ev aletleri,bakım hizm.        42           47 Sağlık                                 14           14 Ulaştırma                             101          103 Haberleşme                             31           32    Kültür, eğlence                        18           20 Eğitim hizmetleri                      14           14    Lokanta ve oteller                     31           39    Çeşitli mal ve hizmetler               29           31 */

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