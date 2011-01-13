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Ekonomi

SİGARA'NIN ÖZELLİKLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A)

13 Ocak 2011 13:34

-SİGARA'NIN ÖZELLİKLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) sigara ve diğer tütün mamulleri için istenilen fiziksel ve kimyasal özellikleri belirledi. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Geçici 3'üncü Maddesi ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, sigara için istenilen fiziksel ve kimyasal özellikler, ''sigara boyu (mm), uç kağıdı boyu (mm), filtre boyu (mm), sigara çevresi (mm), sigara ağırlığı (mg/sigara), tütün ağırlığı (mg/sigara), toplam alkaloid (nikotin yüzdesi), toplam indirgen madde (yüzde)'' olarak belirlendi. Puro ve sigarilloların fiziksel ve kimyasal özellikleri de boy, çevre, ağırlık, toplam alkaloid (nikotin yüzdesi) ve toplam indirgen madde bakımından incelenecek. Nargilelik tütün mamulü ile sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü için istenilen fiziksel ve kimyasal özellikler ''mamulün ağırlığı (g/paket), toplam alkaloid ve toplam indirgen madde bakımından incelenecek. Bugünden önce analiz için alınmış olan numunelere ait fiziksel ve kimyasal özellikler Kurul kararı kapsamında değerlendirilmeyecek.

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