Sigaralı filmlere 18 yaş sınırı

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Bristol Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, 15 yaşındaki gençlerin yüzde 73'ünün ilk sigarayı bir filmde gördükten sonra içtiklerini gösteriyor.Bu gençlerin diğerlerine göre sigara tiryakisi olma ihtimalinin de en az yüzde 50 olduğunu belirten uzmanlar, BBFC (İngiltere Film Sınıflandırma Kurulu) ve hükümetinden yeni bir sınıflandırma politikası istiyor.İngiliz tütün kontrol çalışmaları kurumu The UK Centre for Tobacco Control Studies'in yeni sınıflandırma talebi uygulanırsa sigara da genç ve çocuklara zararlı grafik içerik olarak değerlendirilecek.