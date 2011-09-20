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Dünya

Sigaralı filmlere 18 yaş sınırı

İngiltere'de uzmanlar oyuncuların sigara içtiği filmlerinde seks ve şiddet sahneleri gibi sınıflandırılması gerektiğini öne sürüyor.

20 Eylül 2011 03:00

T24 - İngiltere'de uzmanlar oyuncuların sigara içtiği filmlerinde seks ve şiddet sahneleri gibi sınıflandırılması gerektiğini öne sürüyor.

Bristol Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, 15 yaşındaki gençlerin yüzde 73'ünün ilk sigarayı bir filmde gördükten sonra içtiklerini gösteriyor. 

Bu gençlerin diğerlerine göre sigara tiryakisi olma ihtimalinin de en az yüzde 50 olduğunu belirten uzmanlar, BBFC (İngiltere Film Sınıflandırma Kurulu) ve hükümetinden yeni bir sınıflandırma politikası istiyor.

İngiliz tütün kontrol çalışmaları kurumu The UK Centre for Tobacco Control Studies'in yeni sınıflandırma talebi uygulanırsa sigara da genç ve çocuklara zararlı grafik içerik olarak değerlendirilecek.








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