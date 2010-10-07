-SİGARALARIN FARKLI ÜRÜNLERİNE AYIRICI İBARE ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe giren yeni düzenleme ile aynı marka sigaraların farklı ürünlerinde ayırt edici ibareler bulundurulması, nargile ve sigarilloların da iç ambalajına marka konulması zorunlu olacak. Bu çerçevede, yönetmeliğin ilgili maddesine şu fıkra eklendi: ''Tütün mamulleri birim paketinin görünebilir herhangi bir dış yüzeyinde, bulunması öngörülen etiket bilgilerine ek olarak, mamulün üreticisi, markası, barkodu, aynı marka adı altında üretilen mümulat çeşitlerini birbirinden ayırt etmeye yarayan ibare ve miktarı ile '18 yaşını doldurmayanlara satılamaz' uyarısı; sigaraların üzerinde ve nargilelik tütün mamullerinin iç ambalajları ile puro ve sigarilloların varsa iç ambalajlarının üzerinde marka adının bulunması zorunludur.'' Bu hüküm uyarınca ayırt edici ibare birden fazla ögeden oluştuğu takdirde bu ögeler, birim paketin görünebilir herhangi bir dış yüzeyinde birlikte yer alacak. Şeffaf grupmanlar üzerine birleşik ve genel uyarılar ile bırakım miktarlarının kapatılmaması kaydıyla etiket yapıştırılacak. Bu etiket üzerinde asgari olarak marka, üretim yeri ve tarihi, ayırt edici ibare, miktar bilgisi ve barkod bulunacak. Karton grupmanlar üzerinde de kodlama veya benzeri bir işaretlemenin yanında üretim yeri ile ay ve yıl şeklinde üretim zamanı açıkça yazılacak. -FİRMALARA GEÇİŞ DÖNEMİ- TAPDK, aynı marka adı altında üretilen mamulat çeşitlerini birbirinden ayırt etmeye yaralan ibare ve nargilelik tütün mamullerinin iç ambalajları ile puro ve sigarilloların varsa iç ambalajlarının üzerinde marka adının bulunması zorunluluğunda firmalara bir geçiş dönemi de tanıdı. Buna göre, bu gereklilikleri taşımayan tütün mamullerinin üretimine bugünden itibaren 6 ay daha devam edilebilecek. Söz konusu ürünler, yine bugünden itibaren 1 yıl süreyle piyasada bulunabilecek.