T24 LogoT24 Logo
Gündem

SİGARADAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ İZMİR (A.A)

14 Eylül 2010 12:12

-SİGARADAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ İZMİR (A.A) - 14.09.2010 - İzmir'in Buca ilçesindeki bir evde sigaradan çıktığı bildirilen yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Buca 44 Sokak'ta 50 yaşındaki emekli Rıfat Kocapara'nın bulunduğu tek katlı binadan duman yükselmeye başlaması üzerine, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, evden çıkamayan Kocapara hayatını kaybetti. Yangının, yanık unutulan sigaranın eşyayı tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi. Kocapara'nın eşi Saime Kocapara ve çocuklarının yangının çıktığı evde değil, aynı bahçedeki diğer binada bulundukları bildirildi. İtfaiyenin çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Saime Kocapara, eşinin alkol sorunu olduğunu, sürekli alkolü bırakması gerektiğini söylediğini ancak dinletemediğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24