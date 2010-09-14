-SİGARADAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ İZMİR (A.A) - 14.09.2010 - İzmir'in Buca ilçesindeki bir evde sigaradan çıktığı bildirilen yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Buca 44 Sokak'ta 50 yaşındaki emekli Rıfat Kocapara'nın bulunduğu tek katlı binadan duman yükselmeye başlaması üzerine, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, evden çıkamayan Kocapara hayatını kaybetti. Yangının, yanık unutulan sigaranın eşyayı tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi. Kocapara'nın eşi Saime Kocapara ve çocuklarının yangının çıktığı evde değil, aynı bahçedeki diğer binada bulundukları bildirildi. İtfaiyenin çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Saime Kocapara, eşinin alkol sorunu olduğunu, sürekli alkolü bırakması gerektiğini söylediğini ancak dinletemediğini söyledi.