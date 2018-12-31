Sigarada tek tip paketten ücretli naylon poşete; 1 Ocak'ta neler değişecek?

Yeni yılla birlikte sigaralarda tek tip paket uygulamasından internette 'adil kullanım kotası'nın kaldırılmasına kadar birçok yenilik gerçekleşecek.

1 Ocak 2019'dan itibaren KOBİ'ler için alacak sigortası dönemi hayata geçirilecek, internette AKN kalkacak ve plastik poşet ücretli olacak. Ayrıca elektronik yayınlardan yüzde 18 KDV alınacak, internet reklamları vergilendirilecek ve sigarada tek tip paket uygulaması başlayacak.

KOBİ'ler için "alacak sigortası"

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için oluşturulan "Devlet Destekli Alacak Sigortası" yarından itibaren hayata geçirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ'lerin alacakları garanti altına alınacak, Bakanlıkça Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Bu sigortayla KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak.

Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta tarafından yürütülecek. Primlerin taksitli ödenmesi de mümkün olacak. Peşin ödeme halinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

KDV iadeleri

Ayrıca 2018'in son üç ayında bekleyen KDV iadelerinin ödenme süreci hızlandırılacak. 2019 yılı başlarından itibaren, iade başvuru tarihini takiben 10 iş günü içinde iade talebinin yüzde 50'si, incelemenin bitmesini beklemeden mükellefe ödenecek.

İnternet reklamlarına vergi

Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden yüzde 15 gelir/kurumlar vergisi stopajı uygulanacak.

İş kazası olmayana prim indirimi

Öte yandan üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen, 10'dan fazla çalışanı olan ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ödenmekte olan işsizlik sigorta prim oranının (yüzde 2'den yüzde 1'e) yüzde 50 azaltılmasıyla ilgili destek 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulamaya konulacak.

E-kitap, e-gazete ve e-dergide vergi artışı

Yeni yılda KDV, elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 olarak uygulanmaya başlayacak.

İnternette AKN'siz dönem

İnternet kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması yarından itibaren tamamen kalkacak.

Plastik poşet 25 kuruş

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'da yer alan düzenleme uyarınca, yeni yıldan itibaren plastik alışveriş poşetleri en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

Bisiklet yolları zorunlu oluyor

Yeni imar planlarında 1 Haziran 2019'dan itibaren bisiklet yollarıyla bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek. Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

Çeyiz hesabında ilk ödeme

Evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan ve azami devlet katkısı oranı 7 bin 500 liraya çıkarılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında ilk ödemesi 2019'da yapılacak.

Sigara paketleri tek tip olacak

Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan yüzde 65'den yüzde 85'e çıkarılacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak.