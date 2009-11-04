'Sigarada ÖTV artışı kaçınılmaz'

Tütün mamüllerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarının yeni yılda artırılması öngörülüyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2010 bütçesi görüşmeleri sırasında, bazı ürünlerde ÖTV artışı olabileceğini dile getirmesinin ardından gözler Maliye Bakanlığı’na çevrildi.Bakanlık bürokratları, bu yıl tütün mamüllerinden 11 milyar 950 milyon lira ÖTV alınmasının öngörüldüğünü ancak bu rakamın yıl sonunda 11 milyar 599 milyon lira olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini belirtti. 2010 bütçesinde tütün mamüllerinden 16.4 milyar lira ÖTV geliri hedeflendiğine dikkat çeken Maliye bürokratları şu değerlendirmede bulundu:“2010’da tütün mamüllerinden alınan ÖTV’de bu yılın gerçekleşme tahminine göre yüzde 41.5’lik bir artış söz konusu. Bu şartlarda tütün mamullerinin ÖTV’sinde bir artış kaçınılmaz. Bu artışın bir defada mı, yoksa iki aşamada mı yapılacağı henüz belli değil. Ancak yıl içinde öngörülen gelir rakamına ulaşılabilmesi için bunun geciktirilmemesi gerekiyor.”Şu aşamada tütün mamüllerinin ÖTV’sinin ne kadar artacağı belirsiz. Bürokratlar, “Rakamları ortaya koyar Bakan’a sunarız” dedi .Halen sigaralar üzerinde yüzde 58, ÖTV bulunuyor. Sigarada asgari maktu ÖTV tutarı 0.1025 olarak belirleniyor. Buna göre, sigaradan paket başına en az 2.05 lira asgari maktu ÖTV alınıyor. ÖTV tahsiltındaki artışın tüketim artışından gelmesi zor. Yasaklar nedeniyle tüketim düşüyor. Bu durumda tahsilat ÖTV zammından karşılanacak. Eğer ÖTV oranları yüzde 40 artırılırsa bir paket kısa Marlborodan alınan 2.6 lira ÖTV, 3.6 liraya çıkıyor. Bu da bir pakette 1 lira fiyat artışı demek.