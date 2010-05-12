Sigarada hızlı düşüş

T24- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük, son dönemde sigara satışlarında hızlı bir düşüş meydana geldiğini bildirdi.



Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 2008 tarihinde uygulamaya giren, 19 Temmuz 2009’da ise kapsamı genişleyen kapalı alanlarda sigara içme yasağının, sigara tüketimini azalttığını söyledi.





2008’deki yasak uygulamasıyla birlikte Haziran-Aralık döneminde sigara satışlarının 2007 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,67 oranında azaldığını kaydeden Küçük, “Satışlardaki gerileme Temmuz-Aralık döneminde yüzde 1,09’a çıktı, Ağustos-Aralık döneminde ise yüzde 0,20 olarak gerçekleşti. Bunda yıl sonu hesaplarının kapatılması işleminden dolayı Aralık satışlarının yüksek görünmesi etkili oldu” dedi.





Sigara içme yasağının 19 Temmuz 2009’dan itibaren kahvehaneler, barlar ve müstakil restoranlarda da uygulamaya girdiğine dikkat çeken TAPDK Başkanı, şöyle devam etti:





“Yasağın yaygınlaşmasıyla birlikte sigara satışlarındaki azalma da, çok daha net olarak ortaya çıktı. Bu şekilde 2009 yılının Haziran-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre sigara satışları yüzde 2,29 oranında düştü. Satışlardaki düşüş oranı, Temmuz-Aralık döneminde yüzde 5’e, Ağustos-Aralık döneminde ise yüzde 6’ya ulaştı. Böylece kapalı alanlarda sigara içme yasağı, kısa sürede satışlara yansıdı.”



SATIŞ RAKAMLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Yasak uygulamasının ardından, Aralık ayının son günlerinde sigara ve diğer tütün mamullerinde özel tüketim vergisi artışına gidildiğine işaret eden TAPDK Başkanı, bu durumun satış rakamlarında beklentilerin de ötesinde bir düşüşe yol açtığını belirtti.



Vergi artışından sonra sigara fiyatlarında bir dalgalanma yaşandığını hatırlatan Küçük, şöyle devam etti:



“Ancak önce fiyatları artırıp, ardından düşüren sigara firmalarının tümü, kısa bir süre sonra vergi artışını fiyatlarına yansıttı. Bu şekilde yılın başlarında sigara fiyatları zamlandı. Sigara satışlarında esas düşüş de bu yıl meydana geldi. Yılın ilk 3 ayında sigara satışlarında çok ciddi bir azalma var. Bunun de en önemli sebebi, vergi artışına bağlı olarak sigara fiyatlarının zamlanması. Satış miktarlarını yeniden gözden geçirdiğimiz ve değerlendirdiğimiz için satışlarla ilgili net bir rakam veremeyeceğim ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; satış fiyatındaki artış, sigara satışlarını ciddi şekilde düşürdü.”



SİGARADA DENETİMLER ARTIYOR



1 Mayıs’tan itibaren sigara paketlerinde resimli uyarı uygulamasına geçildiğine de işaret eden TAPDK Başkanı, yazı ve resimden oluşan birleşik uyarılarla, sigaranın zararları konusunda tüketicileri daha iyi şekilde uyarmak istediklerini vurguladı.





TAPDK’nın Sağlık Bakanlığı ile birlikte “Temiz Hava Sahası” uygulamasının başarısı için her türlü çabayı gösterdiğini anlatan Küçük, bir yandan gençler başta olmak üzere toplumu sigaranın zararları konusunda bilinçlendirirken, diğer yandan da denetimlere ağırlık vereceklerini kaydetti.





TAPDK Başkanı, “Kurumun görev alanına giren konularda piyasa denetimlerine başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde faaliyet alanımızla ilgili yoğun denetim çalışmasında bulunacağız” diye konuştu. (Milliyet)