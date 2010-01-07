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Ekonomi

Sigarada fiyat savaşı Marlboro’yu ucuzlattı

Sigara şirketleri yasaklar nedeniyle azalan satışlarının üzerine gelen ÖTV artışının etkisini azaltmak için fiyat savaşlarına girmiş görünüyor.

07 Ocak 2010 02:00

 T24-ÖTV artışının ardından fiyatlarını artıran Philip Morris dün yeni fiyatlar açıklayarak yaptığı zammı tamamen geri aldı.

Miiliyet'in haberne göre,Philip Morris vergi artışı sonrasında 7 liraya yükselen uzun Marlboro’nun fiyatını eskiden olduğu gibi 5.75 liraya, kısa Marlboro’nun fiyatını ise 5.50 liraya indirdi. Fiyatlar bugün itibariyle geçerli olacak.

Pazar payı savaşı

4 Ocak itibariyle, ÖTV artışının ardından Philip Morris ve British American Tobacco fiyatlarını artırırken, Japon Tobacco International (JTI) ÖTV artışının altında zam yapmıştı. ÖTV sonrasında JTI’in Winston marka sigarasına 1.20 TL zam yapması beklenirken şirket 0.75 TL fiyat artışı açıklamıştı.

Bu fiyatı Murati’nin pazar payına tehdit olarak gören Philip Morris ise Muratti’nin fiyatını aşağı çekmişti. Philip Morris bugün itibariyle de Marlbora’daki artışı tamemen geri almış oldu. Sektöre yakın kaynaklar yaşananların 2004 ortalarında başlayan ve 2005 yılı temmuz ayına kadar süren sigara fiyat savaşlarını hatırlattığına dikkat çekti.

Philsa’dan yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi Bakanlar Kurulu’nun 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararıyla sigaradaki ÖTV oranları yeniden belirlenmiş ve buna bağlı olarak şirketimiz ürünlerinin fiyatları 4 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmişti. Değişen pazar dinamikleri çerçevesinde Marlboro ürünlerinin fiyatları 7 Ocak 2010 tarihi itibari ile revize edilmiştir” denildi.

Öte yandan European Tobacco ürettiği sigara çeşitlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 12.5 ile yüzde 28.5 arasında değişen oranlarda zam yaptığını bildirdi.

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