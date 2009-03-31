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Dünya

Sigarada dev tazminat

ABD'de, sigara üreticisi Philip Morris, akciğer kanserinden ölen bir kişinin eşine 145 milyon dolar tazminat ödeyecek.

31 Mart 2009 03:00

ABD'de görülen bir davada, Amerikan sigara üreticisi Philip Morris şirketinin, akciğer kanserinden ölen bir kişinin eşine 145 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Oregon Eyalet Yüksek Mahkemesi, şirketin itirazının reddedilmesine karar vererek, 10 yıldır süren davayı karara bağlamış oldu.

Mahkeme, 2007'de Philip Morris'in 79.5 milyon dolar tazminat ödemesi yönündeki kararı onaylamıştı. Sigara şirketinin itirazının reddedilmesiyle, bu kararın kesinleşmesinin ardından ödenecek tazminatın faiziyle birlikte 145 milyon doları geçtiği belirtiliyor.

Jesse Williams adlı sigara tiryakisi, 1997 yılında 67 yaşında akciğer kanserinden ölmüştü. 42 yıl boyunca Marlboro sigarası içen Williams'ın ailesi, 1999'da mahkemeye başvurarak tazminat istemişti.

Mahkeme, Philip Morris'i suçlu bularak tazminat ödemeye mahkum etmiş, önce şirketin temyiz başvurusu kabul edilmiş, ancak 2006 yılında Oregon Yüksek Mahkemesi, tazminat kararını onaylamıştı. Şirketin karara yeniden itiraz etmesini değerlendiren mahkeme, 2007'de kararı onaylamıştı.

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