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Sigara zammında son 5 yılın rekoru kırıldı

7 liradan satılan sigaralar 8 liraya, 8 liradan satılan sigara 9 liraya ve 11.5 liralık sigara da 12.5 liraya çıktı

04 Ağustos 2016 17:33

Tütün ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 19.59 ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

NTV'nin haberine göre, temmuz ayında alkollü içecekler ve tütün grubunda fiyatlar, sigara fiyatlarındaki artışların etkisiyle yüzde 7.05 oranında yükseldi. Geçen ayın en çok artış yaşanan grubu da alkol ve tütün oldu. Bu artışın etkisiyle enflasyon yüzde 8,79'la 6 ayın zirvesine çıktı.

Tütün ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 19.59 ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Başka bir deyişle sigara fiyatları son bir yılda yüzde 20'ye yakın zamlandı.

Merkez Bankası fiyat artışının ay ortasında gerçekleşmesi nedeniyle enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkinin Ağustos ayında zayıflayarak sürmesinin beklendiğini açıkladı.



Sigara neden zamlandı?



Maliye Bakanlığı 6 aylık yüzde 3.19 üretici fiyatları enflasyonunu sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yansıttı. Böylece sigarada maktu vergi paket başına 0.2468 liradan 0.2546 liraya yükseltildi. Asgari maktu vergi de paket başına 4.42 liradan 4.56 liraya çıktı. 

Sigara firmaları döviz kurundaki yükselişten kaynaklanan maliyet artışlarını da fiyata yansıtınca bir paket sigaraya yüzde 8 ile 14 arasında zam geldi. 7 liradan satılan sigaralar 8 liraya, 8 liradan satılan sigara 9 liraya ve 11.5 liralık sigara da 12.5 liraya çıkmıştı.

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