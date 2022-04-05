Sigara zammı devlete 30 milyar TL vergi kaybettirdi

Türkiye’de tütün ticaretinde yasadışılık oranı tahminlere göre yüzde 20’yi geçti. Kaçak sigara sarma iş koluna dönüşürken, “sigara doldurma” ve “sigara sarma”, internet arama motorlarında en çok aranan cümleler haline geldi.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberinde, sigara sektöründen alınan bilgilere göre, 2021 rakamlarıyla, 30 milyar dal sigara yaşa dışı olarak satılırken, devletin vergi kaybı ise 30 milyar TL civarında olduğu belirtildi. Sigaralara gelen yüksek zamlar yasadışı sarmalık kıyılmış tütün ticaretini arttırdı. Büyük çoğunluğu çiftçilerden alınan tütünler, yasal olmayan yollarla iç piyasaya arz ediliyor. Bu ürünler özellikle tütüncü adı verilen, genelde hediyelik eşya ticareti ruhsatıyla faaliyet gösteren dükkanlar ve pazarlarda kurulan açık noktalarda satılıyor

Sigaralara en son aralık ayı sonunda ve ocak ayı başında üst üste 2 defa zam gelmişti. 14 Mart’ta yapılan zamla birlikte ise sigara fiyatları 20 liranın üzerine çıkmıştı.