-''SİGARA YOK'' DEDİ ÖLDÜRÜLDÜ BURSA (A.A) - 13.05.2011 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde motosiklet tamircisi, çalıştığı iş yerine giderken yolda önünü keserek kendisinden sigara isteyen kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Nuri Çalışkan (45) sabah saatlerinde iş yerine gitmek için Dışbudak Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Nilüfer Caddesi'nde yürürken akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Ömer T. (31), Çalışkan'ın önünü keserek, kendisine sigara vermesini istedi. Çalışkan'ın sigara kullanmadığını, bu nedenle üzerinde bulunmadığını söylemesinin ardından Ömer T, cebinden çıkardığı bıçakla bu kişiyi boğazından bıçakladı. Nuri Çalışkan, olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı Ömer T, güvenlik güçlerince yakalandı. Zanlı Ömer T, emniyet müdürlüğü binasına getirilişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere ''Zırt yazdı, öldürdüm'' dedi. Bu arada, ölüm haberini alarak olay yerine gelen Nuri Çalışkan'ın çocukları güçlükle sakinleştirildi.