Sigara yasağını partisine taşıyan Erdoğan: Genel merkezde asla içilmeyecek, odaları gezip kontrol edeceğim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarına sigara uyarısı yaparak, "Genel Merkez’de asla sigara içilmeyecek. Odaları gezeceğim ve kontrol edeceğim" dedi. Erdoğan sigarayı bırakıp yeniden başladığını söyleyen bir genel başkan yardımcısına da "Odanızda içmiyorsunuz değil mi?" diye sordu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan önceki gün iki saat süren AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti kurmaylarına güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Parti yöneticilerine de sigara yasağının uygulanmasına yönelik hatırlatmada bulunan Erdoğan, Genel Merkez’de yeniden yapılanma ve partinin dekorasyonunda planlanan değişikliklerle ilgili sunumu dinledi.

Partinin kurumsal kimliğine uymayan bazı uygulamaların olduğunu duyduğunu anlatan Erdoğan, bunlardan birinin de sigara yasağının ihlal edilmesi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Genel Merkez’de asla sigara içilmeyecek. Odaları gezeceğim ve kontrol edeceğim" dedi.

Erdoğan ayrıca bir genel başkan yardımcısına sigarayı bırakıp bırakmadığını da sordu. Sigarayı bıraktığını ancak yeniden başlamak durumunda kaldığını söylemesi üzerine Erdoğan, "Odanızda içmiyorsunuz değil mi?” diyerek espri yaptı ve parti kurmaylarından sigarayı bırakmalarını istedi.