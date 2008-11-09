Sigara yasağı ve gaz zammı infrared pazarına yaradı

Birçok sektör piyasalardaki durgunluktan şikâyet ederken infrared ısıtıcı üreticileri fazla mesai yapıyor. Hareketliliğin nedeni ise son 10 ayda doğalgaza gelen yüzde 80'e varan zam ve sigara yasağı.



Doğalgaz faturasından korkanlar için alternatif ısınma aracı olan infrared ısıtıcılar, sigara yasağından sonra müşteri kaybeden kafe ve restoran gibi işletmelerin de imdadına yetişti. İşletmeler dükkân önlerinde infraredle ısıtılan ve sigara içilebilen yeni mekânlar yarattı.

Doğalgaza gelen zamların ve sigara yasağının infrared ısıtıcı pazarında talep patlaması yarattığını belirten pazarın önde gelen firmalarından Ufo Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Yeşil, "Art arda gelen doğalgaz zamları tüketicileri zor duruma düşürdü. Ne elektriğe ne de doğalğaza zam gelsin istemeyiz ama bu durum bizim satışlarımızı katladı. Talebi karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. 2007'de infrared ısıtıcı pazarı 1 milyon adetlik bir satış hacimine sahipti. Bu sayı şimdiden 1.5 milyonu aştı" açıklamasını yaptı.



Pazarın bir diğer oyuncusu Kumtel'in Reklam Müdürü Gökhan Çelik de sadece sigara yasağının satışları son bir ayda yüzde 30 artırdığını söyledi.



Kriz bize gelmedi, büyüme yolundayız



Türkiye'de enerji tüketiminin yüzde 35'i konutlarda, yüzde 36'sı sanayide, yüzde 21'i ulaşımda geri kalanı da tarım ve diğer alanlarda kullanılıyor. Konutlarda enerjinin büyük bir kısmı ısınma amaçlı değerlendiriliyor. Bu nedenle de infrared ısıtıcıların evlerde kullanımı giderek artıyor. 2002'de pazara girdiklerinde satışların yüzde 30'unun konutlar, yüzde 70'inin ise işletmelere yönelik yapıldığını belirten Ufo Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Yeşil, şimdi bu oranın yüzde 50-50 eşitlendiğini belirtti. 1.5 milyon adet cihaz satışı yapılan infrared pazarındaki paylarının yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu belirten Ufo Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Yeşil, doğalgaz birim fiyatının elektriğe göre hâlâ düşük olsa da infrared kullanımının faturaları rahatlattığını belirtti.



Yeşil, "Devir ekonomi devri ve ihtiyacımız olan kadarını ısıtmamız gerekiyor. Isıtmanız gereken alan neresi ise orayı ısıtmak tasarrufu da beraberinde sağlıyor. Infrared teknolojisi de bunu sağlıyor. Özellikle doğalgaza gelen zamlar sonucunda, infrared teknolojisine olan rağbet fazlasıyla arttı" diye konuştu.



Doğalgaz zamlarının yanı sıra yıl bitmeden ulaşılan 1.5 milyon adetlik satış rakamında sigara yasağının da önemli bir etkisi olduğuna dikkat çeken Yeşil, satışların yüzde 50'sinin işyerleri, kafe ve restoranlara yapıldığını söyledi. Yeşil, "Işığı ile ısıtan infrared teknolojisi 27 saniye gibi çok kısa sürede ısıtıyor, tükettiği elektriğin yüzde 96'sını ışığa çevirerek ısıyı daha verimli iletiyor, elektrik faturası da el yakmıyor. Bu nedenle parklarda, bahçelerde, açık alanlarda ısı yalıtımı olmayan mekânlarda daha çok tercih edilmeye başlandı" açıklamasını yaptı.



Krizden dolayı şirketlerin küçüldüğü bir dönemde artan talep nedeniyle büyümeye devam ettiklerini söyleyen Yeşil, istihdam yaratmaya da devam ettiklerini açıkladı. Yeşil, "Ürün yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.



2007'yi 600 bin adet satış rakamı ile kapattıklarını, bu yılı ise 1 milyon adet ile kapatmayı hedeflediklerini belirten Yeşil, şöyle devam etti: "Önümüzdeki sene ise infrared ısıtıcılarda pazarın toplam satış hacminin 2 milyona ulaşacağını düşünüyoruz. Ufo olarak da satışlarımızda 1.5 milyon satış adedini aşacağız."



Sigara yasağı satışları yüzde 30 arttırdı



Kumtel Reklam Müdürü Gökhan Çelik de doğalgaz zammının satışlarda etkisini gösterdiğini, talebin havaların soğuması ile daha da artacağını söyledi. Yurtdışında infrared ısıtıcıların başta otomotiv olmak üzere ağırlıklı olarak sanayi sektöründe kullanıldığını kaydeden Çelik, bireysel kullanımın en yaygın olduğu ülkelerin başında ise Türkiye'nin geldiğini söyledi.



Türk firmalarının geliştirdiği ürünlerin yurtdışında da çok talep görmeye başladığını belirten Çelik şöyle devam etti: "Infrared ısıtıcılar ihtiyaç halinde hızla bulunduğu ortamı ısıtıyor. Boşa yapılan bir ısınma giderinin önüne geçtiği için tüketiciye daha cazip geliyor. Yılda 600-700 adet üretim yapıyoruz. Talep arttığı anda üretim kapasitesini daha da yukarı çekiyoruz. Sigara yasağı sonrasında işletmelerden ciddi talep almaya başladık. Dükkânlar soğuk havada bile infrared ısıtıcılar kullanarak dışarıda oturma imkânı yarattı. Bu sayede sigara yasağının yarattığı müşteri kaybının önüne geçiliyor. Son bir ayda bu tür işletmelerden gelen talep yüzde 30-40 arttı."



Sunny'nin Satış Müdürü Dursun Ali Erdem ise doğalgaz zamlarının satışlarda kendini hissettirmeye başladığını belirterek yıl sonu satış hedeflerini 200 bin adet olarak açıkladı.



Fiyatları 80 ila 250 YTL arasında



- Pazarın büyüklüğü 150 milyon dolar civarında.

- Bu yıl ulaşılan satış rakamı 1.5 milyon adet.

- İnfrared ısıtıcıların fiyatları 80 ila 250 YTL arasında değişiyor.

- Isıtıcılar tükettiği elektriğin yüzde 96'sını ışığa çevirerek ısıyı daha verimli iletiyor.

