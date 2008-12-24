Sigara yasağı sigara satışlarını artırdı

İspanya'da Ocak 2006'da yürürlüğe giren kamuya açık alanlarda ve kapalı mekanlarda sigara içme yasağından sonra ilk kez sigara satışlarında yüzde 1.29 artış olduğu açıklandı.



Tütün Pazarı İdaresi'nden açıklanan rakamlara göre 2006 yılında sigara içme yasağı yürürlüğe girdikten sonraki ilk 10 ayda toplam 3 milyar 749 milyon karton sigara satılırken, bu yılın 10 ayında yüzde 1.29'luk artışla 3 milyar 797 milyon karton sigara satıldı.



Sağlık Bakanlığı kaynakları, sigara yasağının başladığı ilk yıl 750 bine yakın kişinin sigarayı bıraktığını belirtti, ancak sigara satışındaki artışla ilgili yorumda bulunmadı.