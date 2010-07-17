Sigara yasağı kalkarsa hükümet kanser masrafını karşılamayacak

T24 - Bakan Dinçer, "Anayasa Mahkemesi sigara yasağını iptal ederse, sigaraya bağlı hastalıklar kapsam dışına çıkarılabilir" dedi.



Sabah gazetesinin haberine göre; Anayasa Mahkemesi'nin sigara yasağının iptali ile ilgili kararı merakla beklenirken, hükümetten sürpriz bir çıkış geldi. Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, yasağın iptal edilmesi halinde sigaraya bağlı hastalıkların tedavisinin sosyal güvenlik kapsamı dışına çıkartılması yönünde çalışma yapabileceklerini söyledi. Sigaraya bağlı hastalıkların başında akciğer, gırtlak gibi kanser türleri, kalp ve damar hastalıkları var. Bu hastalıkların tedavisinde sosyal güvenlik sisteminden yaklaşık 4-5 milyar lira çıktığı tahmin ediliyor. Böyle bir çalışma olursa vatandaş tedavi masrafını kendi karşılayacak. Bazı uzmanlar, "Sigara içenlere çifte ceza getirmeden sorun çözülmeli" derken, bazıları da, "Bakanlık, 'Kişisel özgürlüğünün sonucunda bu hastalığa yakalandın' diyebilir. Bu açıklamaların altında, toplumun düşünmeye sevk edilmesi var" görüşünde. Türkiye'de; kahvehane, bar, restoran dahil tüm kapalı alanlarda sigarayı yasaklayan yasa, geçen yıl temmuz ayında yürürlüğe girdi. Ancak Danıştay, kahvelerde sigara yasağının kaldırılması konusunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemenin önümüzdeki günlerde vereceği karar da, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.





Vatandaşın parası duman



Parlamentoda bazı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, hükümetin yasağın kaldırılması halinde çok sert yaptırımları gündeme getirebileceğinin sinyalini verdi. Dinçer, "Anayasa Mahkemesi yasağı iptal ederse, sigaraya bağlı hastalıkların sosyal güvenlik kapsamı dışına çıkartılması üzerinde çalışabiliriz. Çünkü biz vatandaşlarımızın parasının duman olmasını istemiyoruz. Sağlıklarını kaybetmesini istemiyoruz" dedi. Dinçer, bakanlıklarında şu anda böyle bir çalışma olmadığının altını çizdi ve "Ama şarta bağlı olarak çalışma yapılabilir. Anayasa Mahkemesi iptal ederse bu konu üzerinde çalışabiliriz" diye konuştu.





Ölüme mahkûm edilmemeli...



Prof. Dr. Feride Aksu Tanık (Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri): Böyle bir yaklaşım çok yanlış. Herhangi bir demokratik ülkede beklenen bir şey değil. Sigara ile ilgili hastalıkların ortaya çıkması 20 yılı bulabilir. Geriye dönük bir cezalandırma işletilemez. Bu caydırıcı olmaktan uzaktır ve akciğer kanseri, mesane kanseri, kronik bronşit, dil kanseri ve solunum yolları ile ilgili hastalıkları olanların ölüme mahkum edilmesi demektir. Devletin, koruyup kollayıcı, yol gösterici olması gerekir. Sigara içenlere çifte ceza getirmeksizin bu sorun çözülmelidir.





Hasta başına 40 bin dolar



Onkoloji Kanserle Savaş Derneği Başkanı Mahmut Özpınar: Tüm kanser hastalarının yüzde 30'unu akciğer kanseri oluşturmaktadır. Toplam 500 bin kanser hastasının 120 bin civarı akciğer kanseridir. Kemoterapi gibi tedavi masraflarına yaklaşık 40 bin dolar harcanmaktadır.





'Kişisel özgürlük' deniyorsa



Sevgi Aksu (Sigarayla Savaşanlar Vakfı Başkanı): Akciğer kanserinin en büyük sebebi sigaradır. Akciğer kanseri olan her 100 vakanın yüzde 85-95 arasındaki kısmı sigara içenlerden oluşuyor. Türkiye'de en sık görüleni akciğer kanseridir. Kalpdamar ve solunum yolu hastalıklarının önemli bir bölümü de sigaraya bağlı. Bu hastalıkları, kapsam dışına çıkartmak çok ciddi sonuçlar doğuracaktır. Danıştay, sigara ile ilgili kararında kişisel özgürlüklerden bahsediyor. Bakanlık, 'Kişisel özgürlüğünün sonucunda bu hastalığa yakalandın' diyebilir. Bu açıklamaların altında, toplumun düşünmeye sevk edilmesi var.





