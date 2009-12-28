Sigara yasağı ısınmaya yaradı

T24- Kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasak hale getirilmesinin ardından lokanta, kahvehane, kafe ve otel gibi işletmelerin açık hava konseptlerini yaygınlaştırması, ısıtma sektöründeki satışları artırdı.

UFO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki infrared ısıtıcı pazarının toplam değerinin 200 milyon lira civarında olduğunu belirterek, bu yıl pazarın genelinde 1 milyon 250 bin adet infrared ısıtıcının satılmasını beklediklerini ifade etti. Bu satışlardan ortalama 1 milyon adedinin, UFO tarafından gerçekleştirileceğini belirten Yeşil, “Yüzde 80 oranında bir pay ile her zaman ki gibi yine pazarın lideri olmayı hedefliyoruz” dedi.Özellikle kapalı mekanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasının ardından lokanta, kahvehane, kafe ve otel gibi işletmelerde açık hava konseptinin yaygınlaştığını belirten Yeşil, şöyle konuştu:

“İşletmeler, sigara içen insanları dış ortamda ısıtabilmek için güvenli, kaliteli ve ekonomik ısıtan ürünlere ihtiyaç duydur. UFO'nun açık havaya uygun (IPX4) uluslararası güvenlik sertifikalı ürünlerimizle birlikte, büyük yoğunlukta bir talep ile karşılaştık. Hatta şimdiden, toplam satış adeti hedefimizin ortalama yüzde 25'inin açık hava ısıtmasına ait. Ayrıca, büyük otellerden, lokantalardan ve eğlence mekanlarından ürünlerimize yönelik büyük talep alıyoruz.”



Talep daha çok Akdeniz ve Ege bölgelerinden

Talepleri daha çok Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nden aldıklarını belirten Yeşil, “Çünkü bu şehirlerimizde de diğer illerde olduğu gibi, kış mevsiminde dışarıda oturmak için ısıtıcıya ihtiyaç duyuluyor. Ancak çok soğuk olmadığı için UFO'larımızın ısısı da hayli yeterli geliyor. Kısacası dış ortamın dengeli ısısı, UFO ile konfora dönüşüyor. Dolayısıyla ılıman iklimlerdeki şehirlerimizde bir çok ev tüm kış sadece UFO kullanırken, sigara yasaklarından sonra bir çok işletme de UFO tercih eder oldu” dedi.

Yeşil, tüketicilerden her gördükleri ısıtıcıyı “UFO” olarak algılamamalarını isteyerek, taklit ürünlerden sakınmalarını istedi.

Sektörde çok sayıda “merdivenaltı” diye tabir edilen üretim sonucu, taklit ürünlerin piyasaya sunulduğunu anımsatan Yeşil, “Bu ürünler ise can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Piyasada bu tehlikeyi taşıyan bir çok merdiven altı ısıtıcı var. Tüketiciler gerçek UFO'ya dikkat etmeli” diye konuştu.

