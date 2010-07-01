Sigara yasağı esastan görüşülecek

T24- Danıştay 10. Dairesi, İzmir Kahveciler Odası'nın, kahvehanelerde sigara içilmemesine ilişkin yönetmeliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada, kahvehanelerde sigara içme yasağının Anayasaya aykırı olduğu gerekçeyle söz konusu yasa metnindeki ''kahvehane'' ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.



Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, başvuruya ilişkin ilk incelemesini bugün yapan Anayasa Mahkemesi, başvuruda herhangi bir eksiklik bulmayarak davayı oy birliğiyle esastan incelemeye karar verdi.



Yüksek Mahkeme, esas incelemesini daha sonra belirleyeceği bir tarihte yapacak.



İşletme sahiplerinin tepkisini çeken yasak, tüm kapalı mekanlarda sigara içilmesini yasaklıyor.



Hükümet, düzenlemenin delinmesine kesinlikle karşı çıkıyor.



KAHVEHANELERDE 1 YILDIR YASAK





4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine İlişkin Yasa'da yapılan değişiklikle kamu hizmet binalarının kapalı alanları, koridorları dahil her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel ve spor amaçlı özel hukuk kişilerine ait binalar, taksi hizmeti verenler dahil kara, demir, deniz ve havayolu toplu taşıma araçları, okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil ilk ve orta öğrenim kurumları, kültür ve sosyal hizmet binalarındaki tütün yasağı 2008 yılında yürürlüğe girmişti.



Lokanta, kahvehane ve kafeterya gibi yerler için yasaklar ise 19 Temmuz 2009’da yürürlüğe girmişti.



İzmir Kahveciler Odası, kahvehanelerde sigara içilmemesini kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesinin 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.



Danıştay da "eşitlik ilkesinin ihlali" olup olmadığına karar verilmesi için davayı yüksek mahkemeye taşımıştı.