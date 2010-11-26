-SİGARA YASAĞI CİNAYETİNDE MÜEBBET HAPİS SARUHANLI (A.A) - 26.11.2010 - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak beldesinde, Türkiye genelinde kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmaya başlamasının ardından 28 Temmuz 2009 tarihinde bir meyhanede sigaralarını söndürmeleri için müşterilerini uyaran işletme ortaklarından Hıdır Karayiğit'in öldürülmesiyle ilgili dava sonuçlandı. Karayiğit'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan biri müebbet, biri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık ise beraat etti. Hıdır Karayiğit'in öldürülmesi olayıyla ilgili Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını almalarının ardından, sanıklardan Demir Yaşa Peçok'u, kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına, Erkan Çelik'i adam öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, davanın diğer iki sanığı Bülent Açıkgöz ile Fırat Alkaç'ın delil yetersizliğinden beraat etmelerine karar verdi. Ölen işletme ortağı Hıdır Karayiğit'in eşi ve çocuklarının avukatı Bahriye Kalay Boduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suçluların cezalandırılması için 15 ay süren hukuk mücadelelerinin sonuçlandığını, eş ve çocuklar için açtıkları tazminat davasının devam ettiğini belirtti. -ACILI EŞ CEZALARI AZ BULDU- Eşinin ölümünün ardından çocukları Fatma (20), Eda (17) Mehmet (5) ve bakımını üstlendiği felçli kayınvalidesi Canan Karayiğit (75) ile Manisa'da yaşayan babası Şükrü Balcı'nın evine yerleşen Selda Karayiğit (38), sanıklara verilen cezaları yetersiz bulduğunu ifade etti. Manisa'da bir lokantada bulaşıkçılık yaparak ve eşinden kalan emekli maaşıyla 5 nüfuslu ailesiyle yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Karayiğit, ''Benim eşim devletin koyduğu bir yasayı savunurken öldü. Devlet bunu karşılıksız bırakmamalı diye düşünüyorum'' dedi. Saruhanlı'nın Kumkuyucak beldesinde muhasebe memuru olarak çalışan Hıdır Karayiğit (46), 28 Temmuz 2009 tarihinde beldede ortağı olduğu meyhaneye gitmiş, bu sırada Akhisar'dan gelen 4 kişilik arkadaş grubu, meyhanede alkol alıp, sigara içmeye başlayınca işyeri sahipleri bu kişileri sigaralarını söndürmeleri konusunda uyarmıştı. Grubun uyarıyı dinlememesi üzerine başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, karşı gruptan tabancayla açılan ateşte Hıdır Karayiğit olay yerinde ölmüştü.