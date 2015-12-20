Sigara, yalnızca İstanbul'da 10 bin yangına sebep oldu!

Bu yılın 11 ayında İstanbul'da çıkan 24 bin 786 yangının 9 bin 834'üne, yanık halde unutulan veya atılan sigara izmariti sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı verilerine göre, bu yılın kasım ayı sonuna kadar kent genelinde itfaiyenin alanına giren 98 bin 221 olaydan 24 bin 786'sını yangınlar oluşturdu. Yangınlardan 15 bin 214'ünü konut, iş yeri ve araç gibi mülk, eşya niteliği taşıyan ve can kaybı riski bulunan "yapısal yangın"lar oluştururken, 9 bin 572 de ot, çöp, ormanlık ve metruk alan gibi eşya niteliği taşımayan "yapısal olmayan yangın" çıktı.

Çöp yangınları dikkat çekiyor

Yapısal yangın kategorisinde en fazla 8 bin 50 ile "diğer bina" yangını gerçekleşti. Bu sayıyı 5 bin 328 ile konut, bin 693 ile araç yangını takip etti. Bu yılın 11 ayında 143 de iş yeri yangınına müdahale edildi. Yapısal olmayan yangınlar kategorisinde ise en fazla çöp yangını çıktı. 4 bin 705 çöp yangınını, 4 bin 586 ile ot yangını, 281 ile orman ve fundalık yangını izledi.

En fazla yangın sigaradan çıktı

İstanbul'da, 2010-2015'te çıkan 147 bin 310 yangından 65 bin 989'u sigara izmaritinden kaynaklandı. 30 bin 768 yangına da elektrik kontağı sebep oldu. Bu yılın kasım ayına kadar da kentteki yangınların çıkış nedenleri arasında sigara ilk sırada yer aldı. Yangınların 9 bin 834'ü, yanık halde unutulan veya atılan sigara izmaritinden kaynaklanırken, 5 bin 925 yangına da elektrik kontağı neden oldu. Ütü, ocak ve elektrikli ev aletlerinden kaynaklanan bin 151, çocukların ateşle oynaması sonucu bin 94 yangın çıkarken, bin 62 de baca yangını meydana geldi.

En fazla yangın Temmuz'da çıktı

Kentte en fazla yangın ise sırasıyla temmuz, ağustos ve eylül aylarında çıktı. Temmuzda 3 bin 771 yangın vakası kayıtlara geçti. Saatlere göre ise en çok yangın 9 bin 40 ile 12.00-18.00'de meydana geldi. 18.00-24.00 arası 8 bin 666, 24.00-06.00 arası 3 bin 246, 06.00-12.00 arasında ise 3 bin 834 yangın vakası yaşandı.

Yangınlara 5 dakika 46 saniyede müdahale

Bu arada, itfaiye ekiplerinin olay yerlerine varış süreleri son 6 yılda kısaldı. 2010'da yangına ortalama varış süresi 06.02 dakika iken, bu süre 2014'te 05.49 dakikaya, 2015'te de 05.46 dakikaya geriledi. Diğer olaylara ortalama varış süreleri de 2010'da 06.14 dakika, 2014'te 05.56, 2015'te de 05.53 dakika olarak kayıtlara geçti.