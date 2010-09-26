-SİGARA VE İÇKİYE SAĞLIK VERGİSİ GÜNDEMDE ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük, tütün ve alkollü içkilere sağlık vergisi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile görüşmeleri olduğunu belirtti ve bu konudaki verileri ve değerlendirmeleri ilgili kuruluşlarla paylaşacaklarını bildirdi. Küçük, SGK'nın kamuoyuna da yansıyan içki ve sigaradan sağlık vergisi alınması talebiyle ilgili olarak, SGK yetkililerinin kendilerini de aradığını söyledi. SGK'nın kendilerine bu konuda resmi bir yazı da göndereceğini belirten Küçük, TAPDK'nın da bu çerçevede kapsamlı bir değerlendirme yapacağını vurguladı. TAPDK'nın tütün ve alkol piyasasıyla ilgili düzenleyici kurum olduğunu hatırlatan Küçük,şöyle devam etti: ''SGK'nın gündeme getirdiği sağlık vergisiyle ilgili biz de bir çalışmada bulunacağız. Aylık satış ve tüketim rakamları arasındaki değişimi onlarla paylaşacağız. Verileri ve bunların değerlendirmesini yapacağız. Biz, bu konuda (şu olsun, bu olsun) demek durumunda değiliz ama piyasa verileri üzerinde analizlerimiz olacak. Bu arada SGK'ya sosyal değerlendirmelerimizi de iletiriz. Vergiyle ilgili kurumsal görüşümüzü de onlarla paylaşırız. Vergi bizim işimiz değil ama kurumsal değerlendirmemizi yapar, onlara kendi tavsiyelerimizi de söyleriz.'' -PİYASA YÖNETMELİĞİ- TAPDK Başkanı, ''Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik''le ilgili çalışmalarının sürdüğünü de bildirdi. Yönetmelik Taslağı için çok sayıda görüş geldiğini, yüzlerce sayfadan oluşan bu görüşlerin tek tek değerlendirildiğini anlatan Mehmet Küçük, ''Aylardır bu düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İlgili kuruluşlardan daha çok tanımlarla ilgili görüş almıştık. Taslağın Kurulda ele alınmasından sonra belki son durum için birkaç kuruluştan nihai durumla ilgili tekrar görüş isteyebiliriz. Bunu da kısa sürede tamamlarız. Tütün ve Alkol Piyasasıyla ilgili Yönetmeliği, biran önce çıkarmak istiyoruz'' dedi. -İÇKİ VE SİGARA KAÇAKÇILIĞI- Küçük, içki ve sigarada kaçakçılık olaylarının arttığı iddiaları için de bu konuda gümrüklerden düzenli bilgi aldıklarını, İçişleri Bakanlığından da Kuruma sürekli bilgi akışı olduğunu söyledi. TAPDK Başkanı, şöyle konuştu: ''Sahte bandrolde artışa ilişkin bir veri raporlarımızda çok fazla görülmüyor. Tabii bu olaylarla ilgili devam eden tahkikat süreçleri de var. Ancak ben yine de sahte ve kaçağa dönük yoğunluk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu tip olaylarda yüksek seviyede ceza uygulanıyor. Sahte ve taklit bandrollerde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. Aynı şekilde 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanıyor. Bunlar oldukça ağır ve caydırıcı cezalar.'' -ALKOLLÜ İÇKİLERDE UYARI YAZISI- TAPDK Başkanı Küçük, sigarada olduğu gibi alkollü içkilere de uyarı yazısı ve resmi konulması talepleri konusunda da ''Bugüne kadar böyle bir gündemimiz olmadı'' dedi. Sigaralardaki yazı ve resimli uyarının ilgili Kanun kapsamında uygulamaya girdiğine dikkat çeken Küçük, alkollü içkilerde de böyle bir uyarı sisteminin kanuni düzenleme gerektirdiğini söyledi. Küçük, şu ana kadar böyle bir konunun gündeme gelmediğini, ancak bu konuda bir yasal düzenlemeye gidilirse, kendilerinin de Kurum olarak gereğini yerine getireceklerini ifade etti.