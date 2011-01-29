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Ekonomi

SİGARA VE İÇKİDE BANDROL BİLDİRİMİ ANKARA (A.A)

29 Ocak 2011 12:27

-SİGARA VE İÇKİDE BANDROL BİLDİRİMİ ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri ile ithalatçıları (bira dahil), Ocak-2011 döneminden başlamak üzere, ayrıntılı ürün ve bandrol bildiriminde bulunacak.  Maliye Bakanlığının Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Tebliğe göre üreticiler, söz konusu bildirimleri, ÖTV beyannamelerinin ekinde, ithalatçılar ise ayrı bildirim şeklinde verecek.  İnternet ortamında gerçekleştirilecek bildirimlerde, alkollü içki ve tütün mamulü üreticileri ile ithalatçılarının ürettikleri ya da ithal ettikleri mallar, ürün bazında, miktar ve hacim olarak belirtilecek. Aynı şekilde, ürün bazında stoktaki mallara da bildirimde yer verilecek.  Alkollü içki ve tütün mamulleri için dönem başında alınan bandrol miktarı, ay içinde kullanılan bandrol miktarı ve stokta olan bandrol miktarı da bildirim kapsamında olacak.  Alkollü içkiler ve tütün mamulleri ithalatını yapanlar, herhangi bir vergilendirme döneminde ithalatları olmasa bile bildirim verecek. Herhangi bir beyan döneminde vergiye tabi işlemin bulunmaması nedeniyle matraha ve hesaplanan vergiye ilişkin bilginin olmaması durumunda da mükellefler beyanname verirken bildirim tablolarını dolduracak. Tütün mamulleri ile alkollü içki ithalatçılarının verecekleri bildirim formlarına, bandrol bilgileri, bandrollü/kodlanmış etiketli ithal ürünlere ilişkin stok bilgiler de ilave edilecek.

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