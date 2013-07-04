Sigara ve alkole zam yolda

Sigara ve alkollü içkilerde maktu ÖTV'nin ÜFE'ye bağlı olarak yüzde 2,46 artırılmasının ardından sigara ve alkole zam yapılması bekleniyor. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde uygulanan maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksine (ÜFE) paralel olarak bugünden geçerli yüzde 2.46 oranında artırıldı. Konuya dair yeni vergi oranları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Internet sitesinde yayımlandı.

Son zam yılbaşında yapılmıştı

TÜİK verilerine göre, ÜFE artışı bu yıl Ocak-Haziran'da yüzde 2.46 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl kabul edilen yatırım ve tasarrufların teşvikini öngören yasadaki düzenlemeye göre, alkollü içecekler ve sigaradaki maktu vergi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ÜFE'deki değişime bağlı olarak otomatik olarak güncelleniyor. Ocak'ta alkollü içkiler için ÖTV yüzde 2,7 oranında artmış, sektör de bunu fiyatlarına yansıtmıştı. Sigaraya da 1-1,75 lira arası ÖTV zammı yansıtılmıştı. Bu sistem 1 Ocak 2013'ten itibaren yürürlüğe girdi.