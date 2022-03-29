Sigara ve alkole zam geliyor

Sigara ve alkol fiyatlarına nisan ayının başında zam gelmesi bekleniyor. Sigara fiyatlarına ocak ayında gelen çifte zammın ardından 14-15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmiş ve böylece 2022 yılı itibariyle toplam 6 TL zam yapılmıştı. Art arda zam gelen sigaraya yeni zammın gündemde olduğu öğrenildi.

1 Nisan itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi. Vatandaşların sigara bulmakta zorlandığı belirtilirken, sigara satan büfe ve marketler ise dağıtıcıların sigara dağıtımını azalttığını doğruladı.

Alkole de yüzde 10-15 zam

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da "Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir ise zamlarla ilgili, "1 Nisan itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi. Şaka mı bu?" diye sordu.