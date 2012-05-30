Sigara ve alkole yüzde 15 zam mı gelecek?

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda benimsenen ve Meclis Genel Kurul gündemine giren amme alacakları yasa tasarısı ile sigara ve içki fiyatlarına zam geliyor. MHP’li Maliye eski Bakanı Sümer Oral, zammın yüzde 10-15 civarında yansımasının beklendiğini bildirdi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunun MHP’li üyeleri, Erkan Akçay Sümer Oral, Mustafa Kalaycı ve Mehmet Günal, tasarı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda değişiklik yapıldığını hatırlattılar. Sigara, tütün ve alkollü içeceklerden ÖTV’nin belirlenmesinde yeni usuller getirildiğini vurgulayan MHP milletvekilleri, tasarıya ekledikleri muhalefet şerhinde şöyle dediler:

‘’ Yeni kanun tasarısı ile sigara başına vergi konmaktadır. ÖTV kanunun ekli listedeki sigaralar için hem maktu hem nispi vergi öngörülmektedir. Sigara ve alkollü içeceklerin vergileri bundan böyle, her altı ayda bir, TUİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında yeniden belirlenecektir. Bu düzenlemelerle sigaranın en az yüzde 10-15 nispetinde zamlanacağını düşünüyoruz.Sigarada vergi yükü son haddine dayanmıştır. Bölgemizdeki ülkelerde en pahalı sigara fiyatı Türkiye’dedir. Sigara kaçakçılığı korkunç boyutlardadır. Hükümet dikkatini ve enerjisini sigaraya vergi getirmeye değil, kaçakçılığı kararlı bir şekilde önlemeye teksif etmelidir.