T24 - Sigara ve alkole sağlık vergisi geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bir araya geldi ve vergi için çalışma başladı.



Anadolu Ajansı'na konuşan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mehmet Küçük, o çalışmada önce aylık satış ve tüketim rakamlarının masaya yatırılacağını, daha sonra verilerin SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderileceğini söyledi.



Vergi ile ilgili son kararın SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilmesi bekleniyor.



Sağlık vergisi ile her bir paket sigara ve içki şişesinden elde edilen gelirin yüzde 1 veya 2'si oranında Sosyal Güvenlik KUrumu'nun pay alması öngörülüyor.





