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Ekonomi

Sigara ve alkole ek vergi yok

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sigara ve alkollü içeceklere yönelik ek vergi konusuna açıklık getirdi

03 Mayıs 2012 17:40

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Sigara, alkollü içkiler ve bazı ithal otomobiller üzerindeki vergileri geçtiğimiz sene biraz arttırdık. Şu anda gündemimizde 'ilave 1,5 lira vergi getirme' diye bir şey söz konusu değil'' dedi.

Şimşek, Malatya Valiliği'ni ziyareti sırasında, basın mensuplarının sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusunu, ''Yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsunuz? Sigara, alkollü içkiler ve bazı ithal otomobiller üzerindeki vergileri geçtiğimiz sene biraz arttırdık. Şu anda gündemimizde 'ilave 1,5 lira vergi getirme' diye bir şey söz konusu değil'' şeklinde cevaplandırdı.

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Sigaraalkolmehmet şimşek

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