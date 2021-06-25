Sigara ve alkolde ÖTV sabit tutuldu

Sigara ve alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi Temmuz-Aralık dönemi için değişmeden sabit kalacak.

Sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları Temmuz-Aralık arasında değişmeden aynı kalacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağına karar

verildi.

Kararla sigara ve alkollü içeceklerde Temmuz-Aralık döneminde de ÖTV kaynaklı bir artışın olmayacağı kesinleşti.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 6,06 olan alkollü içecekler ve tütün kalemi altında yer alıyor.