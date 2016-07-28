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Sigara üretimine yeni düzenleme; kanserojen içeren 11 madde yasaklandı

Düzenlemeyle birlikte listeye yeni maddeler de eklendi

28 Temmuz 2016 16:19

Tütün mamullerinin üretiminde katkı maddesi olarak ya da sigara kağıdında kullanılan ve kansere neden olduğu değerlendirilen maddelerin de aralarında bulunduğu 11 maddeye yasak getirildi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun “Geri Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yeni maddeler eklendi

 

Tütün mamullerinin üretiminde kullanımına izin verilmeyen girdilere ilişkin listeye yeni maddeler de eklendi.

Yeni düzenleme kapsamında; Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen tütün mamullerinin üretiminde ve tütün bitkisinin herhangi bir unsurunun işlemden geçirilmesi suretiyle elde edilen hammaddelerin elde edilme sürecinde, katkı maddesi olarak ya da sigara kağıdında, kenar ek yeri yapıştırıcısında, sigara kağıdı üzerinde kullanılan mürekkepte, filtreleme maddesinde, filtre sargısında, filtre yapıştırıcısında, uç kağıdı ve uç kağıdı mürekkebi ile yapıştırıcılarında ve/veya üründe kansere yol açtığı bilinen benzenin yanı sıra, metilen klorür, tetra kloro etilen, fenol, asetaldehid, furfural, glioksal, akrilamid, mineral yağ, parafin, hidrojenle muamele edilmiş hafif ağır naftenik maddeleri kullanılamayacak.

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